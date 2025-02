Dos de cada tres autónomos no se ha recuperado y el 80% rechaza el alza de cotizaciones de Escrivá

La mayoría de los autónomos aún no han recuperado su negocio, muchos tienen serias dudas de poder hacerlo y asisten como mucha intranquilidad a la subida inmediata de las cotizaciones sociales, un coste añadido en un momento muy delicado, con el Covid de nuevo acechando sus negocios y afrontando facturas astronómicas de la luz y de los combustibles . Así se refleja en el barómetro de situación del mes de diciembre que ha elaborado ATA. En esta serie de encuestas se avanza que dos de cada tres autónomos, el 66,1%, no ha recuperado su actividad y, por lo tanto, el nivel de facturación previo a la pandemia, y más de la mitad asegura que la bajada de facturación es aún superior al 50% respecto a marzo de 2020.

¿Cuándo se recuperará el negocio? Uno de cada dos autónomos, el 47,2%, prevé que este no se recuperará al menos hasta 2023 , y de ellos el 11,2% apunta a 2024 como el año en el que logrará recuperar su actividad a niveles prepandémicos. Este porcentaje empeora con respecto al barómetro de septiembre, en el que el 8,4% esperaba la recuperación de su negocio. Por el contrario, el 31,1% afirma ya haberse recuperado y solo el 2,9% considera que durante el primer semestre ya alcanzará niveles de facturación y trabajo previos a la crisis de la Covid.

No han sido ningún consuelo las ayudas directas de 7.000 millones aprobadas por el Gobierno, valoradas con un 2,8% sobre 10 . Siete de cada diez autónomos suspende las medidas, de los que el 40,96% les da la valoración más baja posible, un uno. Del 29,4% de los autónomos que aprueban las ayudas directas, únicamente el 1,6% de ellos les da una puntuación superior a nueve. Sin recibir ayudas y, además, sufriendo morosidad . Uno de cada tres autónomos la padece, tanto pública como privada.

Factura de entre 96 y 225 euros

El año que acaba ha sido especialmente duro para los trabajadores por cuenta propia. El alza del salario mínimo hasta los 965 euros ha encarecido los costes laborales de sus trabajadores y ha supuesto mayores cotizaciones para el colectivo que crea y sostiene el empleo en España. Y a comienzos de 2022 deberán hacer frente a un alza de las bases de cotización y de los tipos que se traducirá en una factura de entre 96 y 225 euros anuales. Casi el 80% se muestra en contra y de ellos el 45% señala que no se puede permitir un aumento de gastos en su negocio.

Otra de las cuestiones que incluye el Barómetro del Trabajo Autónomo de ATA es la postura sobre una próxima subida de impuestos. Como con las cotizaciones, en este caso ha habido una respuesta unánime: nueve de cada diez autónomos considera que el colectivo no puede ya con más cargas fiscales . El 44,1% afirma que el alza de los impuestos es lo que está poniendo en serio peligro la supervivencia de su actividad. Además, uno de cada cuatro autónomos considera que la subida de la luz es lo que más está afectando, de forma negativa, a su actividad.

Recortes de plantilla

De hecho un 12,9% de los autónomos señala que no ha podido mantener la plantilla. El 28,3% señala que ha mantenido el mismo número de trabajadores y un 45,9% señala no tener trabajadores a su cargo, porque su actividad no lo requiere. Sobre las expectativas para 2022, en torno a 300.000 autónomos, el 10,7%, creen que tendrán que disminuir su plantilla en los próximos meses si no cambia la situación actual.

«Si algo ha puesto de manifiesto estos casi dos años de pandemia es que no hemos sido capaces de anticiparnos a la misma, hemos ido por detrás. Las ayudas directas han sido un fracaso y no han llegado a los autónomos. Lejos de apoyar y tomar medidas que ayuden a los autónomos a salir adelante, ahora nos pretenden castigan con la subida de la cuota de autónomos y del salario mínimo . No es el momento de ponernos zancadillas», afirma Lorenzo Amor , presidente de ATA.