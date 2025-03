Muchos negocios no sobrevivirán al Covid en España

Dos de cada tres autónomos aún no ha recuperado su negocio y 75.000 cerrarán La subida de la luz y de los impuestos ponen en riesgo su supervivencia, según el barómetro de septiembre de ATA Más de la mitad avisa que este momento no puede permitirse una subida del salario mínimo

La mayoría de los autónomos aún no han recuperado su negocio , muchos tienen serias dudas de poder hacerlo y asisten como mucha intranquilidad a la subida inmediata del salario mínimo, un coste añadido en un momento muy delicado en el que afrontan facturas astronómicas de la luz , el precio del combustible por las nubes y a las puertas tienen un alza de las cotizaciones de entre tres y doce euros. Todo ello queda reflejado en el barómetro de situación del mes de septiembre que ha elaborado ATA. En estas esta serie de encuestas se avanza que dos de cada tres autónomos, el 67,6%, no ha recuperado su actividad y, por lo tanto, el nivel de facturación previo a la pandemia, y más de la mitad asegura que la bajada de facturación es aún superior al 50%. Y de ese 67,6% prácticamente la mitad, el 47,5% no descarta tener que cerrar su negocio, incluso el 7,4% afirma que tendrá que hacerlo.

¿Cuándo podrán recuperar su negocio? A esta pregunta uno de cada cuatro autónomos, el 24,8%, prevén que su negocio no se recuperará al menos hasta dentro de dos años y el 34,2% de los autónomos que está cobrando la prestación por cese de actividad afirma que se darán de baja como autónomos cuando dejen de cobrar la ayuda, es decir unos 75.000 autónomos.

El peso de la burocracia

La burocracia que lleva unida la concesión del paquete de 7.000 millones de ayudas directas ha impedido a muchas empresas percibirlas y las consecuencias de ello también se reflejan en el trabajo de la organización que dirige Lorenzo Amor. Así, los autónomos suspenden este paquete de ayudas y lo valoran con un 2,8% sobre 10. Es más, tres de cada cuatro autónomos, el 74,71%, suspende las medidas , de los que el 46% les da la valoración más baja posible, un 1. Del 25,9% de los autónomos que aprueban las ayudas directas, únicamente el 2,56% de ellos les da una puntuación superior a 9.

Si en el último barómetro más de la mitad de los autónomos señalaba que solicitarían las ayudas directas, la realidad hoy es que solo el 9,7% de los autónomos encuestados afirman haberlas pedido y el 81,3% consideran que se podrían haber reducido los trámites burocráticos. Un 87,4% de los autónomos encuestados, por tanto, asegura no haber solicitado la ayuda.

Nuevas subidas tras un alza superior al 30%

La subida del salario mínimo hasta 965 euros desde este mes ha caído como un jarro de agua fría entre pymes y autónomos, teniendo en cuenta que en los últimos dos años el indicador ha crecido más de un 30%. Así, prácticamente uno de cada dos autónomos, el 49,5%, considera que no es el momento porque con la situación actual no puede permitirse subidas de costes salariales, y solo uno de cada diez valora positivamente el alza del indicador. Los impuestos también inquietan a los empleadores y en este caso sí ha habido una respuesta unánime: nueve de cada diez autónomos, el 88,7% considera que el colectivo no puede actualmente con más cargas fiscales.

¿Podrán mantener su negocio los autónomos? ¿Cuáles son sus perspectivas? Á pesar de que las restricciones son cada vez menores, uno de cada tres autónomos, el 33,8%, prevé que su actividad disminuya de cara al último trimestre de 2021 y el ellos tres de cada diez creen que la caída superará el 60%. El 42,1% de los autónomos encuestados considera que su facturación no variará en lo que resta de 2021 y un 12,4% se muestra optimista y espera ver aumentar su facturación en los próximos meses.

Negocios en peligro

Por último, ATA ha preguntado a los autónomos cuáles son las situaciones que más les afectan o afectarían a su facturación y desarrollo de su negocio y por ende, ponen en peligro la supervivencia del mismo. Uno de cada cuatro, el 26,4%, afirma que es la subida de la luz lo que está poniendo en serio peligro la supervivencia de su actividad y tres de cada diez autónomos, el 30,2% afirma que lo que le llevaría al cierre del negocio es una subida de los impuestos, como puede ser la base de cotización.