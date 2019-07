Cabify empieza a operar con taxis en Madrid y Valencia La flota total es de 110 vehículos, que no contarán con ninguna identificación de la empresa, y los conductores no estarán obligados a ofrecer agua ni a llevar una vestimenta determinada

El taxi tiene un nuevo competidor dentro de su propio gremio: Cabify. La empresa española empieza desde hoy a prestar servicios de taxi en Madrid y Valencia con una flota de 100 y 10 vehículos respectivamente. Todo ello después de que en 2018 las asociaciones del sector paralizaran España con múltiples huelgas para tratar de limitar el servicio de los VTC.

Cabify abre su plataforma a todos los conductores del gremio. Los taxistas que han logrado integrar hasta la fecha, según fuentes de la compañía, no pertenecen a ninguna cooperativa del sector y está a disposición de todo aquel que quiera unirse a su nuevo servicio, que estará prestado con taxis al uso, pero sin el distintivo de Cabify. El gremio no tendrá forma de conocer qué trabajadores utilizan la aplicación ya que el logo de la compañía no estará en los vehículos. Una manera de evitar más enfrentamientos por la entrada de nuevos actores en la movilidad, esta vez entre compañeros de trabajo.

Como ya hacen con los VTC, la empresa cobrará una comisión a los taxistas. Sin embargo, se desmarcan de la filosofía Cabify en el sentido de que los conductores no estarán obligados a prestar las comodidades de su servicio de alquiler de coches con conductor: ni agua, ni vestimenta, ni música, ni aclimatación del coche. Esto será decisión del propio taxista, que en todo momento, según fuentes de la empresa, podrá decidir cuándo opera bajo la app de Cabify y cuándo no.

Esta decisión llega varios meses después de implantar este mismo sistema en Santander a modo de prueba piloto desde el mes de abril. Es más, en la ciudad cántabra continuarán operando, aunque allí apenas disponen en la actualidad de menos de una decena de taxis asociados a su plataforma. Aun así, la startup considera que el éxito cosechado allí avala la posibilidad de expandirlo a toda España. Un dato: en Santander, los taxistas que operan bajo su aplicación han aumentado un 25% su facturación y sus viajes.

Asimismo, la compañía de movilidad ha hablado con varias asociaciones del taxi en ambas ciudades, pero no con todas. Han informado de sus planes a las principales organizaciones y confían en que esto no sea un nuevo foco de conflicto.

Como siempre han señalado desde Cabify, la intención de la compañía es brindar a los ciudadanos las mayores opciones de movilidad posibles. De hecho, este proyecto ya lo anunciaron a principios de año para comunicar que ponían en marcha en abril el proyecto piloto de Santander.

Así, la operativa de la aplicación cambiará ligeramente con la inclusión de taxi. Entre las opciones con las que cuenta por ejemplo en Madrid de VTC y patinetes, ahora el usuario tendrá la posibilidad de escoger un taxi como tipo de transporte. La plataforma detallará al cliente un precio aproximado del trayecto, aunque será el taxímetro el que marque el precio final de viaje.

Vicente Pascual, Chief de Ride Hailing de Cabify, ha señalado que la empresa «tiene un claro compromso con sus usuarios y las ciudades en las que opera». Mariano Silveyra, presidente de Cabify Europa, por su parte, ha explicado que «esta es la mayor integración vista entre estos dos segmentos del transporte de viajeros y estamos felices de poder acompañarlos para impulsar su desarrollo». La primera app que aúna ambos servicios en España, porque esta opción ya estaba prevista en algunos países de Latinoamérica, donde incluso hay en determinadas ciudades la posibilidad de contratar el trayecto en helicópero.