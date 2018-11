Bruselas y la OCDE siembran dudas sobre la política económica de Sánchez y otras cuatro noticias

1. Varapalo de Bruselas a Sánchez: los Presupuestos se desvían «significativamente» del ajuste exigido. Malas noticias para Pedro Sánchez. La Comisión Europea piensa que el crecimiento de la economía española será menor y no se cree los planes económicos del Gobiernos pactados entre el presidente y sus socios de Podemos, entre otras cosas porque no han sido aprobados. Cree que existen riesgos claros de que no se cumplirán los objetivos del pacto de Estabilidad y Crecimiento, ni en ajuste estructural ni en reducción de deuda, lo que sería una noticia desastrosa

2.La OCDE empeora su previsión de crecimiento de España y alerta de la «incertidumbre política». La desaceleración de España ya se ha instalado en la plana mayor de casas de análisis y organismos internacionales. El último en dar la voz de alarma ha sido la OCDE que ya venía dando señales de aviso y en sus últimas previsiones de crecimiento ha recortado las correspondientes a España en dos décimas para 2018 y 2019: augura que la economía avanzará un 2,6% este año y un 2,2% el que viene, para caer al 1,9% en 2020.

3. Antonio Garamendi, nuevo presidente de la CEOE por aclamación. Lejos de la votación ajustada de 2014 y la polémica herenica de Gerardo Díaz Ferrán, la sucesión de Juan Rosell al frente de la CEOE ha sido tranquila, con un candidato único y aclamación:Antonio Garamendi, presidente hasta ahora de Cepyme y número dos de la patronal, que ya compitió con Rosell por el mismo cargo hace cuatro años.

4. Amazon inaugura su primera tienda temporal y se lanza a la conquista de los consumidores a pie de calle. El gigante del comercio electrónico ha abierto este miércoles una tienda efímera en un viejo edificio del centro de Madrid con motivo de la semana del «Black Friday» para acercar su oferta a los consumidores a pie de calle. En Casa Amazon, ubicada en la calle de la Princesa 66, los artículos se distribuyen en dos plantas y casi mil metros cuadrados en un espacio dividido en estancias y decorado como si de un hogar se tratase.

5. Casaktua pone a la venta más de 1.000 viviendas con una rebaja media del 50%. Casaktua ha lanzado una campaña con motivo del «Black Friday» por la que pone a disposición de los compradores más de 1.000 viviendas, repartidas por todo el territorio nacional con un precio medio del metro cuadrado rebajado más del 50%, según ha informado la firma. Estas rebajas comenzarán el próximo 23 de noviembre y estarán activas hasta el 31 de diciembre.