Bruselas tilda de «absurdo» el plan de IAG para sortear el Brexit El holding ha anunciado que limitará la presencia de accionistas no comunitarios en su capital, pero no la de los británicos

Los planes de IAG para sortear el Brexit siguen sin convencer a la Comisión Europea. Según apunta el «Financial Times», Bruselas considera «totalmente absurdo» el plan del holding para blindar la mayoría comunitaria de su accionariado justo antes de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

El grupo aerolíneas -que integra a Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level- remitió el pasado lunes un comunicado a la Comisión Nacional del mercado de Valores (CNMV) en el que notificaba que limitaba la presencia de accionistas no comunitatrios en su capital social al 47,5%. Esta restricción, recogida en los estatutos sociales del grupo, permite a IAG cumplir con la normativa europea, que establece que las aerolíneas deben estar participadas al menos al 50,01% por inversores comunitarios para mantener su licencia de vuelo.

Pero el plan de IAG tiene un importante matiz: los accionistas británicos. Pese a que estos inversores serán considerados extracomunitarios si se produce un Brexit duro, el holding ha decidido no imponerles ninguna limitación. «Se hace constar que las personas británicas no son ni serán tratadas como Personas No EU», explicaba en su escrito el grupo. Una diferenciación que ha sido rechazada por la Comisión Europea.

Un alto funcionario de la Comisión Europea calificó, en declaraciones al «Financial Times» de «absurdo» el plan. Además, aseguró que la compañía no le había comunicado su intención de limitar el capital no comunitario en su accionariado.

Desde IAG aseguran que esta decisión «no tiene nada que ver con el Brexit» y simplemente se tomó para garantizar que sus aerolíneas mantenían sus licencias de vuelo. «Tenemos la convicción de que cumpliremos con la normativa aplicable sobre propiedad y control, tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea, después del Brexit», añaden desde el grupo, que ha insistido en los últimos meses en su «españolidad».

El Gobierno ha secundado este mensaje, asegurando que IAG se adaptará a la regulación, lo que asegurará los derechos de vuelo de Iberia y Vueling. Bruselas, en cambio, es más cauta. Por ello, ha ofrecido una prórroga de siete meses a aquellos grupos aéreos que necesiten reestructurar su accionariado si se produce un Brexit duro.