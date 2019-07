Bruselas mejora en dos décimas la previsión para España hasta el 2,3% y mantiene el 1,9% para 2020 La Comisión Europea preve para el conjunto de la Eurozona un crecimiento del 1,4% del PIB en 2020, una décima menos que en las previsiones de primavera, y y mantiene la estimación para este año en el 1,2%

La Comisión Europea estima que en 2020 la economía crecerá algo menos de lo previsto en la zona euro, debido por un lado a las tensiones comerciales globales no resueltas y por otro a las incertidumbres políticas que se derivarían de un eventual Brexit sin acuerdo. España, sin embargo, estará entre los países que crecerán más de lo esperado este año y el que viene, ya que Bruselas prevé una mejora de dos décimas para este año, hasta el 2,3%, y mantiene en el 1,9% la previsión para 2020, lo que debería permitir un descenso del desempleo.

En el conjunto de la zona euro, la previsión ahora es de un crecimiento del 1,4% del PIB en 2020, en comparación con el 1,5% que figuraba en su último pronóstico de primavera. Su estimación para 2019 se mantiene sin cambios en 1.2%, a pesar de que el comisario de Economía, Pierre Moscovici ha reconocido que al ejecutivo comunitario le ha «sorprendido» un crecimiento en el primer trimestre de este año «más vigoroso de los previsto».

Concretamente sobre España, Moscovici no ha querido analizar escenarios políticos que todavía no se han desarrollado ni sobre la posibilidad de nuevas elecciones. «Nuestras previsiones –dijo- son sólidas y se hacen teniendo en cuenta la situación actual. No es la primera vez que hay incertidumbre en España y el país siempre ha salido adelante, de lo que me alegro».

Moscovici recordó que estamos en el séptimo año de crecimiento sostenido en toda la UE a pesar de un entorno exterior inestable, gracias a una política monetaria expansiva . Por su parte el vicepresidente económico Valdis Dombrovskis confía en que «todas las economías de la UE vuelvan a crecer este año y el próximo, aunque el crecimiento sólido en Europa Central y Oriental puede contrastar con la desaceleración en Alemania e Italia», cuyas economías serán el pelotón de cola este año, con los niveles de crecimiento más bajos en la zona euro: 0,1% para Italia (0,7% en 2020), 0,5% para Alemania (1, 4% en 2020).