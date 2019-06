Bruselas confirma la salida de España del procedimiento excesivo 10 años después

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) han puesto fin oficialmente este viernes al procedimiento de déficit excesivo a España después de una década, al constatar que el país ha dejado atrás el umbral del 3% del producto interior bruto de déficit.

Aunque la Comisión Europea ya recomendó la clausura del proceso la semana pasada, son los titulares económicos de los Veintiocho quienes han tomado la decisión final, en un trámite meramente formal.

Enhorabuena @NadiaCalvino ! Great to see Spain turning the page on excessive deficits and combining strong growth with a steady hand on public finances. https://t.co/IkUdgaTdUE