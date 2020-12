La brecha económica del Covid: se dispara el ahorro de los hogares y aumentan los que no llegan a fin de mes La pandemia, pese a las medidas del Gobierno, ha acentuado ambas situaciones por el impacto desigual de la crisis

La crisis del Covid-19 tiene múltiples caras. Laboral, económica, social... y su impacto en los diferentes colectivos no ha sido homogéneo. Funcionarios y trabajadores indefinidos han aguantado mejor que los temporales y los autónomos. Así se desprende de un estudio realizado por Agencia Negociadora, basado en el análisis de los expedientes de solicitud de operaciones de agrupación de créditos.

La tasa de ahorro de los hogares españoles se ha disparado hasta el 31%, el ratio más alto de toda la serie histórica, con un crecimiento de 12 puntos en tres meses en términos desestacionalizados, en datos relativos al segundo trimestre. La tasa bruta ha tocado el 30%, diez puntos por encima del anterior máximo, aunque entre abril y junio la renta disponible bruta se recortó un 8,8%. Quienes han podido ahorrar por capear mejor la crisis son aquellos colectivos que disfrutan de una mayor estabilidad laboral. Esto son los funcionarios, pensiones e indefinidos sin afectación por ERTE, por ejemplo.

En cambio, los empleados temporales, los indefinidos inmersos en ERTE y los autónomos se han llevado la peor parte. Las personas que aseguran tener dificultades para llegar a fin de mes han pasado del 25% al 31% en un año. Así las cosas, casi una cuarta parte de los españoles se ha visto obligada a pedir préstamos o agotar el límite de sus tarjetas de crédito para gastos corrientes, según Agencia Negociadora.

«Esta aparente paradoja (que suban a la vez el ahorro y las dificultades para pagar) no es sino la exacerbación de una realidad sociolaboral muy característica de España: la gran diferencia en la estabilidad económica entre indefinidos, funcionarios, empleados públicos y pensionistas, y trabajadores con contratos temporales y autónomos, que han sido los más perjudicados por el hachazo del Covid y a quienes no han llegado, en su mayor parte, ayudas con las que sostenerse hasta el fin de la pandemia», destaca la organización en el estudio. En términos generales, eso sí, casi dos terceras partes de los españoles han visto reducidos sus ingresos durante el Covid.

Lo peor está por llegar

Pese al golpe de esta crisis, Agencia Negociadora no duda en señalar que todavía no se ha llegado al peor escenario. «Habrá que esperar a que los datos de desempleo reflejen la situación tras el final de los miles de ERTE que están en vigor, que, previsiblemente, supondrá un incremento considerable de parados, precisamente entre quienes más sufren la brecha: temporales y autónomos», recalca. La razón: que aquellos que están en «paro temporal» no engrosan las cifras de desempleo ya que continúan como cotizantes.

Cabe destacar que en España llegó a haber alrededor de 3,4 millones de personas en ERTE. Ahora, a cierre de noviembre, quedaban unos 750.000 trabajadores en esta situación, tras el reciente incremento derivado de las nuevas restricciones. En el caso de los autónomos, según cifras de ATA, el colectivo calcula un agujero de 60.000 millones de euros en sus cuentas en términos de ingresos en lo que va de 2020; y que unos 300.000 trabajadores por cuenta propia se verán abocados al cierre. Cifras dramáticas que dibujan un retrato negro del futuro del país.

Toda esta situación, asimismo, se da incluso con el llamado «escudo social» del Gobierno. Un «escudo» que no ha resultado ser tan efectivo, a la vista de cómo se incrementan los que no logran llegar a fin de mes. Avales ICO, moratorias hipotecarias, ayudas al alquiler, mantenimiento de los suministros... un cúmulo de medidas que han amortiguado la crisis para el tejido productivo pero que se han demostrado insuficientes dada la evolución de la pandemia.