Botín entra en campaña electoral y reclama un pacto por la economía y «huir del cortoplacismo» La presidenta del Santander pide sostenibilidad presupuestaria, estabilidad institucional y una agenda reformista para impulsar el crecimiento económico inclusivo La banquera insta a los partidos a tener responsabilidad y madurez para alcanzar grandes acuerdos

Seguir Moncho Veloso @monchoveloso Santander Actualizado: 12/04/2019 12:11h

Ana Botín ha roto con su habitual prudencia al hablar en público sobre cuestiones políticas y con la que marcó un línea divisoria con su antecesor en la presidencia del Santander, su padre, Emilio Botín. En la primera jornada de campaña electoral, a 16 días de las elecciones generales y ante las promesas económicas de las diferentes fuerzas políticas, la presidenta de Banco Santander ha reclamado este viernes al futuro Gobierno una política económica creíble y a los partidos que hablen claro sobre sus medidas. "Si queremos una España que funcione para todos, necesitamos una política económica que funcione", ha dicho, llamando a escapar del cortoplacismo y tener altura de miras para llegar a un pacto por la economía.

La banquera ha señalado durante su discurso en Santander ante la junta general de accionistas del primer banco del país que la inclusión social solo es posible con crecimiento económico. "En política económica, sabemos lo que fuciona y, sobre todo, lo que no funciona", ha explicado, detallando que España debe mantener la sostenibilidad presupuestaria, garantizar unas pensiones "suficientes para tener una vida digna, pero que a su vez sean sostenibles", y tener solidez y estabilidad institucional y apoyar el entorno empresarial para atraer inversión nacional y extranjera. Este mensaje llega en un momento en que los partidos están haciendo propuestas como elevar el gasto público, aplicar rebajas masivas de impuestos o aprobar subidas de la fiscalidad.

"Sin crecimiento no hay inclusión. Por eso me gustaría pedir a los políticos que hablen claro", ha insistido. La alta ejecutiva ha instado a los responsables políticos a "huir del cortoplacismo e impulsar una agenda reformista con visión de largo pazo, el crecimiento inclusivo y la cohesión social, que solo es posible si los empresaros invierten y crean empleo". Al respecto, Botín da por hecho, a la vista de las encuestas, que los resultados de las elecciones darán lugar a un parlamento fragmentado que requerirá de acuerdos entre distintos partidos, así que ha llamado a estos a un pacto. "Esta no será tarea de un solo patido. Necesitamos un pacto por el crecimiento inclusivo. Va a ser necesario llegar a acuerdos entre distintas fuerzas políticas. Esto requiere de responsabilidad y madurez", ha dicho.

Como fuere, y ya en el plano europeo, la presidenta ha alertado del populismo y su posible daño para Europa, y puso como ejemplo de ello el Brexit. "La globalización, la revolución digital, el impacto de la crisis financiera, todo ello ha generado oleadas de apoyo a favor de programas y políticos que cuestionan, y en ocasiones desean, debilitar el orden económico liberal sobre el que hemos contruido la paz y prosperidad en Europa en las últimas décadas", ha avisado, recordando que la salida de Reino Unido de la UE es el perfecto ejemploe "de los peligros que pueden venir si ignoramos estas oleadas o minimizamos las preocupaciones que millones de personbas tienes sobre sus trabajos, su prosperidad y su futuro".