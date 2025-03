Belén Garijo, CEO de Merck: «Hay que abordar de manera urgente la eliminación de barreras comerciales»

Es la ejecutiva mejor pagada de Alemania y la primera mujer al frente de una compañía del DAX 30. Nacida en Almansa y tras estudiar Medicina en Alcalá de Henares, trabajó como médico de familia en Sanitas antes de saltar a la gestión con Abbott ... y Rhone Poulenc Rorer. Ahora, desde la alemana Merck, aporta su talento a la gestión global de la pandemia.

La prensa alemana enfatiza que usted es la primera mujer al frente de una de las empresas DAX 30. ¿Sigue siendo relevante ese aspecto de su éxito como ejecutivo? ¿Hace alguna diferencia para la empresa para la que trabajas que seas una mujer en lugar de un hombre?

Esperaba que este tema despertara interés, por supuesto, pero me sorprendió la intensidad con la que marcó las conversaciones durante mis primeras semanas de trabajo.

Para mí es relevante liderar una empresa como Merck, un líder global en ciencia y tecnología. Y es muy relevante también que la familia Merck haya depositado su confianza en mí para dirigir el grupo, por mi trayectoria, mis valores y mis resultados.

Ser la primera mujer al frente de una empresa del DAX es un tema que ha fascinado a los medios de comunicación más que a Merck o a mí misma. Y lo más importante es no ser la única.

¿Cuál es su opinión sobre la normativa sobre cuotas para mujeres en los órganos de dirección de las grandes empresas?

Yo creo en los objetivos más que en las cuotas. La discriminación, incluso positiva, no es el camino. Lo importante es identificar y actuar sobre las barreras que frenan el avance del talento, con especial atención a las personas que parten de una situación de desventaja. Y la diversidad debe estar estrechamente ligada a la inclusión. De nada vale la incorporación de colectivos diversos si no hemos generado una cultura y un entorno verdaderamente inclusivo en el que se sientan seguros, valorados y empoderados.

Además de ser mujer, eres española. ¿Hay algo que pueda considerarse español en tu estilo de gestión?

En mi opinión, los estilos de liderazgo dependen en gran medida de la trayectoria personal y profesional de cada uno. A lo largo de mi carrera he vivido en Madrid, Barcelona, París, Ginebra, Chicago, New Jersey y ahora en Frankfurt. Seguro que estos entornos diversos y mi curiosidad por aprender de todos y de todo han contribuido a mi estilo de liderazgo. Hoy me considero una directiva global y cosmopolita.

Quizás, si tuviera que destacar algunos rasgos que a veces reconozco en otros españoles de mi entorno, serían la pasión, la creatividad y el afán por disfrutar de cada reto. En esos rasgos yo también me reconozco.

La familia Merck ha estado en el negocio por más de 350 años. ¿Ha sido fácil integrarse en una empresa familiar con una historia tan larga?

¡Ha sido fascinante! En Merck el 70% de las acciones está en manos de la familia Merck y el 30% restante en Bolsa. Y por ello Merck reúne lo mejor de los dos mundos: por un lado, la estabilidad, la sostenibilidad y la visión a largo plazo de una empresa familiar que aspira legar la compañía a la próxima generación y, por otro, la presión constante de los mercados sobre los resultados.

Desde que en 1668 Friedrich Jacob Merck estableció una pequeña farmacia en Darmstadt hasta la compañía global líder en ciencia y tecnología que somos hoy, han transcurrido 353 años de historia que son una lección de lucha, resiliencia y de apuesta continua por la innovación. Estos pilares son los que nos ha hecho sobrevivir y tener éxito.

Comenzó a trabajar para Merck en 2011. ¿Qué ha hecho en la empresa desde entonces? ¿Qué vieron en ti para hacerte CEO, cuáles son tus cualidades de gestión más valoradas?

Cuando me uní a Merck, hace 10 años, mi primer reto fue la transformación de la división de Salud: desde el modelo de I+D, el comercial o el cribado exhaustivo del portafolio, hasta la globalización y reposicionamiento en los nuevos mercados emergentes. Una transformación radical y necesaria si tenemos en cuenta que no se había lanzado al mercado ninguna innovación significativa en más de una década.

Esta estrategia dio sus frutos y hoy en día el porfolio de productos de la división de Salud es uno de nuestros principales motores de crecimiento.

Quizás esto ilustra mi estilo de gestión: no concibo un liderazgo que no sea transformador. Además, soy determinada, me apasionan los retos y creo que la motivación y el compromiso del equipo son las claves del éxito.

Mi perfil ha encontrado un buen encaje tanto con las aspiraciones como con los valores de la familia Merck, que ha decidido confiar en mí para liderar un equipo de casi 60.000 personas en 66 países y convertir a Merck en el líder global en ciencia y tecnología.

Ha llegado a la dirección de esta empresa, en el sector farmacéutico, en plena pandemia. ¿Cómo ha cambiado el coronavirus la actividad de este sector?

De manera radical. Desde el sector de la salud hemos hecho un esfuerzo titánico para dar respuestas a una sociedad devastada y desconcertada, inmersa en la mayor crisis de salud que recordamos. Trabajamos sin descanso, reinventándonos, acelerando nuestros procesos, colaborando entre competidores, poniendo a disposición de las autoridades nuestros recursos humanos y materiales… desde Merck hemos contribuido al más alto nivel a esta lucha contra el Covid-19 con pruebas diagnósticas, terapias anti-COVID o colaborando con más de 80 fabricantes de vacunas.

Yo he estado siempre orgullosa de trabajar en el sector de la salud por su impacto tan directo y positivo en la vida de la gente y, ahora, aún más si cabe.

Desde el punto de vista de la industria farmacéutica y con vistas a poner fin a la pandemia lo antes posible, ¿qué decisiones deben tomar los gobiernos?

La pandemia no habrá terminado para nadie si no termina para todos. A corto plazo, necesitamos intensificar la producción y la distribución de vacunas a nivel global. Para ello hay que abordar de manera urgente la eliminación de barreras comerciales para, entre otros, los materiales necesarios en su fabricación. También es prioritario disponer de un marco regulatorio que proteja la innovación.

El Covid-19 ha puesto de relieve la importancia de contar con unos sistemas de salud sólidos y bien coordinados que en estos momentos deberían estar ya trabajando en la preparación para la siguiente pandemia o potencial amenaza global de salud. No desperdiciemos todo lo que con tanto dolor hemos aprendido en esta crisis.

¿Cree que las políticas de inversión en I+D farmacéutica serán diferentes a partir de ahora, tras la experiencia de la pandemia? ¿Cuáles son actualmente las principales líneas de investigación de Merck?

Hemos visto un gran dinamismo en la I+D de la industria de la salud ya antes de que estallara la pandemia. Basta pensar en campos como la inmunoncología o las terapias celulares y génicas. La pandemia ha impulsado la tecnología del ARN mensajero, que posee un gran potencial más allá de las vacunas. Una de las contribuciones de Merck a la lucha contra la pandemia es la fabricación de los lípidos imprescindibles para encapsular al ARNm y que este haga su trabajo.

El año pasado invertimos 2.300 millones de euros en I+D en los tres sectores que conforman el Grupo Merck. Nos enorgullece decir que la ciencia está en el centro de todo lo que hacemos.

En la división de Ciencias de la Vida (Life Sciences), ofrecemos tecnología a laboratorios y centros de investigación, desde tratamientos de aguas hasta herramientas de edición del genoma y sistemas de bioprocesamiento. Y como mencionaba anteriormente, hemos estado a la vanguardia en la lucha global contra la pandemia.

En la división de Salud (Healthcare) abordamos desde enfermedades de difícil tratamiento como cáncer o esclerosis múltiple a enfermedades de alta prevalencia como diabetes y enfermedades cardiovasculares. También somos líderes en fertilidad.

En cuanto al sector de Electrónica (Electronics), además de tecnología para la fabricación de chips, somos líderes en el mercado de cristales líquidos y materiales OLED, que se utilizan en pantallas de televisión, teléfonos móviles... etc.

La complementariedad de los tres sectores, cada vez más interconectados, nos sitúa en una posición privilegiada para competir en las tendencias aceleradas por la pandemia. Un ejemplo es la bioelectrónica. Aquí combinamos nuestra experiencia en electrónica, medicamentos y administración de fármacos con las tecnologías de neuroestimulación de nuestros socios. Uno de ellos es Innervia Bioelectronics, una start-up con sede en Barcelona.