BBVA defiende que pagan un tipo efectivo en Sociedades del 28% La entidad ha rehusado valorar el impuesto a la banca para evitar «especular» frente a unas medidas que todavía no se han concretado

D. Caballero

Carlos Torres, consejero delegado de BBVA, defendió los impuestos que pagan tanto a nivel global como en España durante la presentación de resultados de la entidad. El directivo ha asegurado que el tipo efectivo de impuesto de Sociedades fue del 28% en nuestro país y del 27,3% entre todo el grupo. Concretamente, ha señalado que «la contribución fiscal del banco el año pasado fue de 9.881 millones de euros».

Sin embargo, el número dos de la entidad ha explicado que no va a hacer más comentarios que los realizados hace unas semanas sobre el impuesto a la banca, cuando criticó esta medida. Así, Torres se limitó a asegurar que no va a «especular» sobre una tasa que no está concretada de momento. «La fiscalidad nunca debe penalizar el crecimiento ni la creación de empleo», ha afirmado acto seguido en la presentación de resultados del banco.

El consejero delegado, además, ha evitado comentar la situación política española y el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. «No me corresponde a mí entrar en valoraciones políticas», ha comentado, al tiempo que confirmaba que mantienen sus previsiones de crecimiento para la economía nacional.

En la jornada de ayer, el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, abogó por por una fiscalidad europea. Hoy, Torres ha compartido esa visión, aunque de manera limitada. «En la medida en que fuéramos avanzando hacia mercados únicos, toda armonización sería algo bueno. Pero hay muchas cosas que armonizar que deberían llegar antes de la armonización fiscal. Tendría su lógica que todos tuviéramos las mismas reglas», ha señalado.

El negocio internacional ha reportado amplios beneficios en este primer semestre, destacando Estados Unidos con un aumento de las ganancias del 51% de enero a junio. Así, el país americano se sitúa como el territorio que más ha crecido dentro de la estructura de BBVA.

En consonancia, Torres ha afirmado durante el acto que son «líderes en satisfacción del cliente en seis países: España, México, Turquía, Perú, Uruguay y Paraguay», habiendo aumentado a nivel global el número de clientes que operan por canales digitales.

Hace escasas semanas, BBVA vendió su negocio en Chile, y, aunque esto no se ha reflejado en este periodo, sí lo hará en el tercer trimestre. De esta forma, el consejero delegado de la entidad ha afirmado que «ha sido una operación muy buena para BBVA. Esto ha tenido una plusvalía de 640 millones que registraremos en el tercer trimestre y un impacto positivo en el ratio fully loaded que nos sumará 50 puntos básicos».

Respecto al acuerdo con Cerberus sobre la reducción de la exposición al mercado inmobiliario, Torres confirmó que continúan bajando su exposición: «Hemos mejorado el resultado en 150 millones».