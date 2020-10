Yolanda Gómez Rojo SEGUIR Actualizado: 20/10/2020 19:05h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ajustes, solo en los impuestos

Ajustes, solo en los impuestos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Miles de personas normales dicen basta

Miles de personas normales dicen basta ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Lección de oportunismo político

La supresión temporal de las reglas fiscales que se ha aprobado en el Congreso está prevista en la Ley de Estabilidad y en la propia Constitución para situaciones de emergencia. Y está claro que el momento actual responde a lo previsto en la Carta Magna. La UE también ha dado permiso a los países miembros para saltarse los límites de déficit y de deuda este año y el próximo. España, por tanto, al suprimir estas reglas, no está haciendo nada distinto a sus socios europeos, o incluso a lo que haría cualquier otro partido que estuviera gobernando en este momento.

El problema está en cómo las administraciones –incluido el propio Gobierno central– van a utilizar esa barra libre para gastar que, en el fondo, es lo que supone la supresión de las reglas fiscales. Para que esa flexibilidad tenga efectos positivos en la economía debe utilizarse exclusivamente para hacer frente a los gastos generados por el Covid y para garantizar la subsistencia de empresas viables, pero que han visto paralizada o mermada su actividad por las medidas tomadas por la pandemia. Y además, se debe elaborar un plan de futuro con medidas que garanticen que las cuentas públicas, el déficit y la deuda vuelven a la senda de estabilidad.

Sin embargo, ese plan para reconducir la situación brilla por su ausencia y la experiencia en el gasto con los gobiernos socialistas no nos permite ser muy optimistas. No queda tan lejos aquel Plan E al que se destinaron más de 10.000 millones de euros que todavía estamos pagando. Si a esto añadimos que el PSOE comparte Gobierno con Podemos, un partido que apuesta por disparar el gasto y hasta hace no mucho incluso por no pagar la deuda, la situación es especialmente peligrosa.