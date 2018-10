Consorcio de la Zona Franca y Fira de BCN Barcelona se convierte en la punta de lanza de la reflexión mundial sobre la industria 4.0 El objetivo es acercar la innovación a las empresas y mejorar la calidad de vida de las personas

La cuarta revolución industrial, la que digitaliza las industrias, está en pleno desarrollo y, además de modificar la economía, está transformando la sociedad. Igual que la introducción de la máquina de vapor y de la electricidad cambiaron la manera de producir e impactaron en la forma de vida de la sociedad, la presente revolución industrial supondrá cambios cuya trascendencia se va a debatir del 16 al 18 de octubre en la Barcelona Industry Week (BIW).

Además de acoger los eventos, Healthio, IoT Solutions World Congress (IoTSWC) e In3Dustry From Needs to Solutions, que abarcan desde la materia prima y la fabricación hasta la automatización, conectividad inteligente, ciberseguridad y transformación disruptiva; la alianza entre Fira de Barcelona y el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) va a convertir la capital catalana en «la punta de lanza de la reflexión mundial sobre el impacto de la industria 4.0 en la economía y la sociedad», según subraya Pere Navarro, delegado especial del Gobierno en el CZFB.

Nace la primera incubadora de fabricación aditiva 3D

Con el lema «Inspiring the industrial future», la BIW contará con un conjunto de actividades, charlas, ponencias y diálogos que abordarán el impacto de la cuarta revolución industrial. También la Barcelona Industry Week será la plataforma de presentación de las incubadoras de alta tecnología que se están desarrollando a nivel europeo y mostrará una de sus implantaciones industriales más destacadas: la incubadora de manufactura avanzada de impresión 3D de la Zona Franca de Barcelona, impulsada por el CZFB con la colaboración de Leitat y la Fundación INCYDE. Además, la BIW presentará el primer congreso de Cyberseguridad y Hacking Ético.

Navarro considera que «desde el sector público estamos comprometidos con el desarrollo económico para que esté al servicio de las personas y mejore la calidad de vida». El Consorci aprovecha el ecosistema de startup, de empresas disruptivas presentes en Barcelona «para explorar nuevos territorios y emprender iniciativas», como DFactory, un edificio que acogerá el «hub» de industrias 4.0 y cuya primera fase se desarrollará el año que viene.

La primera incubadora tecnológica dedicada a la manufactura avanzada o fabricación aditiva y 3DP impulsará un centenar de nuevas empresas en el plazo de 5 años. El proyecto, que ya ha desarrollado su primera fase, tiene como objetivo la prestación de servicios al colectivo científico, tecnológico y empresarial susceptibles de la aplicación 3D/AM (Manufactura Aditiva y Nuevos Materiales), una tecnología transversal que reforzará la competitividad del tejido empresarial y emprendedor al mejorar la eficiencia y dar mayor valor añadido a producciones de sectores como el de la salud, biomédico, automoción, industria metalmecánica, industria química y aeroespacial entre otras, especialmente para la transferencia tecnológica en el ámbito empresarial de las micropymes y startup.

La impresión 3D y, especialmente, su uso intensivo en sistema de fabricación, redefinirá los sistemas productivos incrementando la personalización del producto, la reducción de los stocks, la huella de residuos e impacto medioambiental y, por consiguiente, la competitividad de los sistemas de producción locales. Con una inversión inicial de 2,9 millones de euros entre los fondos FEDER y el Consorci, la puesta en marcha de la incubadora implica invertir 2 millones en equipamiento tecnológico y adaptar las instalaciones de la sede corporativa del CZFB. Se espera que la Incubadora impacte en unas 900 empresas a través de actuaciones de sensibilización, dinamización y concienciación.