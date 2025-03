Las negociaciones por la fusión de Bankia y La Caixa van, según fuentes cercanas a las mismas, «razonablemente mal, que es como tienen que ir en estos momentos de una negociación tan importante» .

El valor de Bankia ha subido un 35% en ... Bolsa, y el de Caixabank, un 13%. Aunque La Caixa mantiene la firme voluntad de que la operación se lleve a cabo, «no será a cualquier precio». Cuando los medios de comunicación dieron a conocer las negociaciones , enseguida se dio por hecho algo que no lo estaba. El presidente de La Caixa, Isidro Fainé , acostumbrado a situaciones de la máxima tensión, sabía que el proceso iba a ser complejo y duro.

Bankia se crece y La Caixa no cede. La entidad controlada por el FROB, animada por el aumento de su valor en Bolsa, reclama más pedazo de tarta y más protagonismo en la entidad resultante. Podemos presiona al PSOE para que el Gobierno «venda cara la piel» por la participación pública que tiene el banco. El FROB, representado en las negociaciones por su presidente, Jaime Ponce, ha endurecido las condiciones. La Caixa está dispuesta a negociar y entiende que todo el mundo tiene que hacer su papel «pero quiere que el acuerdo esté dentro de los parámetros de las conversaciones previas a que las negociaciones se dieran a conocer». Ante esta situación de bloqueo, la ministra de Economía, Nadia Calviño, está intentando favorecer el acuerdo, como «superiora» de Ponce, desde la sensatez, y sin tener demasiado en cuenta las exigencias de los populistas.

En La Caixa no hay aún pesimismo pero acecha la inquietud. Los consejos extraordinarios de las dos entidades, para aprobar la fusión, tenían que haberse celebrado ayer, pero al ver el viernes que no habían llegado a un acuerdo, ni estaban cerca de alcanzarlo, decidieron reanudar hoy las conversaciones, darse dos o tres días más y aplazar sus respectivos consejos al miércoles o tal vez con más probabilidad al jueves.

La Generalitat de Cataluña es el otro foco político de tensión, aunque en las dos entidades existe por igual la sensación de que tanto Podemos como la Generalitat, estando en contra, no serán óbice para la operación. Sectores independentistas han impulsado la creación del banco Onze , con ficha bancaria fuera de España, y lejos por lo tanto del control del Banco de Españ a , y algunas de las voces más radicales del independentismo han empezado a reclamar que las instituciones catalanas no tendrían que tratar con bancos de obediencia española y llaman al boicot. El banco Onze y sus posibilidades son fácilmente descriptibles, a pesar del ruido que puedan generar, como siempre sucede en el submundo independentista, que se ha especializado en los últimos años en aparentar mucha más capacidad de la que técnicamente posee. Además, y en este mismo sentido, no sería la primera vez que desde el independentismo se llama al boicot y tampoco sería la primera vez que tal llamamiento no sólo no tiene ninguna repercusión en las finanzas sino que redunda todavía en mayor medida en el desprestigio económico de este el movimiento político.