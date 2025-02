Los bancos hacen el trabajo del SEPE para reducir errores

Los errores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han sido y son aún un continuo. Muchos que no cobran la prestación, otros que perciben menos de lo debido, otros que más... Un cúmulo de ... problemas que ha cogido a la banca en el medio, dado que lleva meses adelantando el dinero a sus clientes. Por ello, según cuentan fuentes financieras, hay entidades que se han lanzado por su cuenta a realizar el trabajo del SEPE para minimizar los fallos de la institución pública.

Algunos bancos han empezado a llamar a sus usuarios para corroborar a quién deben o no abonarle la prestación. El SEPE les envía periódicamente unas listas provisionales de beneficiarios de ERTE para que sepan a los que han de adelantar el pago. Y tiempo después, una vez hechas las transferencias, la institución pública les remite el listado definitivo. Es ahí cuando los últimos seis meses se han venido dando cuenta de que han ingresado dinero a gente que no le correspondía, por el error del SEPE en las listas iniciales de cada mes.

El lío en el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo es mayúsculo. Y en la banca se han hartado del SEPE en algunas ocasiones por haber acometido operaciones con fallos. Las firmas financieras no se fian, en cierto modo, de las listas que les envían, visto el resultado. Aunque la relación con el Gobierno, todavía, sigue siendo fluida y buena, según apuntan las fuentes consultadas.

Ahora los problemas han vuelto a repuntar ligeramente, depende de en qué entidades, y no quieren repetir el caos de mayo-junio. Llamando al cliente a preguntarle pueden minimizar los errores de las listas, pero no todos. Lo que tienen claro en el sector financiero es que la banca no va a asumir una responsabilidad que no le corresponde por los fallos de otros . Y en caso de que estos vuelvan a ser tan relevantes como antes del verano, tienen claro que suspenderán los adelantos hasta que se solucione el problema. No sería la primera vez que lo hacen.

A principios de junio la tensión entre Trabajo y los bancos fue en aumento. Decenas de miles de personas cobraron un ERTE sin tener derecho a ello, y el Gobierno quería que fueran las entidades las que recuperaran el dinero. El sector financiero se negó y, como publicó ABC, comunicó al Ejecutivo que iban a dejar de adelantar las prestaciones hasta que hubiera una solución a los errores. El SEPE finalmente tragó y asumió su responsabilidad, liberando a la banca de tener que reclamar dinero a sus usuarios. La sangre no llegó al río y, de hecho, la banca ha renovado hace poco el convenio con el Gobierno para seguir adelantando el dinero unos meses más.