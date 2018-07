El balón todavía será de oro para Cristiano Ronaldo El fichaje del portugués por la Juventus podría beneficiar al jugador pero, especialmente, a su nuevo club, el campeonato italiano y la ciudad de Turín

Daniel Caballero

Marcar 450 goles en un club está al alcance de unos pocos privilegiados. Es el caso de Cristiano Ronaldo, una leyenda ya en el Real Madrid. Sin embargo, su tanto más provechoso podría no ser ninguno de los que marcó vestido de blanco, sino los que marque bajo la elástica de la Juventus, su nuevo club, donde aspira a perpetuar la imagen de que su marca es invencible.

A sus 33 años y con Nike como patrocinador vitalicio, su llegada a Turín le abre un nuevo mercado al negocio que es su figura en sí misma. Según Hookit, empresa especializada en valorar y analizar los patrocinios deportivos, Ronaldo recibe más de 2,3 millones de interacciones por post en redes sociales, lo cual genera cada vez a sus «sponsors» 1,8 millones de dólares. De hecho, en Instagram este 2018 ya genera 400.000 dólares por publicación y, de mayo de 2016 a junio de 2017, reportó a sus patrocinadores 936 millones de dólares en valor de marca. CR7 no es solo un futbolista, sino una máquina de generar ingresos tanto para él como para los que le rodean.

«Transmite el mensaje de que tras nueve años su valor no se ha devaluado. Puede vender la idea de que está más fuerte que nunca con nuevos retos», explica Gonzalo Jiménez, director de marketing de Above Sport, sobre el valor de su marca. Y prosigue: «La ventajosa ley fiscal de Italia le va a beneficiar notablemente». Asimismo, Jaime Fortuño, profesor de EAE y cofundador de MBP School of Coaches, vaticina que será una «decisión acertada» ya que sus negocios -hoteles, ropa y colonias, entre otros- estarán acompañados de la amplia tradición exportadora italiana y bajo el paraguas de la familia Agnelli, dueña de la Juventus, conocida por su carácter empresarial y emprendedor.

Un escaparate de una tienda en Turín ya con la camiseta de Cristiano Ronaldo - AFP

Beneficios colaterales

Más allá del negocio publicitario que le rodea y los más de 320 millones de seguidores en redes sociales, su estampa ya está reportando beneficios a la Juventus. Tal es así que en los últimos días las acciones de la entidad se revalorizaron más de un 30%, aunque Jiménez estima que «en los próximos días se irá suavizando», lo cual está sucediendo paulatinamente tras la fiebre generada por su traspaso. En cambio, lo que el club ha ganado ya para los restos está en Internet: «La Juventus ha aumentado un millón de seguidores en redes sociales estos últimos días», afirma el experto de Above Sport, quien destaca también que ahora al equipo italiano se le abre todo el mercado asiático, hasta ahora copado por Real Madrid, Barcelona y Manchester United. Así, Fortuño ya compara la situación con lo ocurrido con Neymar al llegar al PSG: «El club aumentó las ventas de camisetas un 75%».

David Brabender, director general de You First Marketing & Properties, coincide en este diagnóstico hasta el punto de asegurar que Cristiano «les aporta un plus de prestigio, credibilidad y notoriedad a nivel global muy interesantes» ya que es un jugador que, con el estatus actual que tiene su marca, «se puede permitir salir del Real Madrid sin que eso le afecte». Incluso, la empresa Fiat, patrocinadora de la Juventus, estima que a partir de ahora venderá más coches por el simple hecho de que en Turín esté Ronaldo.

Los expertos apuntan a que este fichaje volverá a situar a la Serie A italiana como una referencia mundial. El efecto de un solo futbolista del que sacarán rédito económico la Juventus, el campeonato del país, la ciudad de Turín y el propio jugador.