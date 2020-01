Babyboo, la empresa que facilita la logística de los viajes con bebés Los productos más solicitados son las sillas de paseo ligeras, para viajar en avión

Viajar con niños requiere una difícil logística dadas las necesidades específicas que necesitan los más pequeños. Desde lo más imprescindible, como es un cochecito de paseo, a otros accesorios que facilitan el día a día, como tronas, cunas o hamacas. Y no todo cabe en el maletero. Babyboo nació hace menos de un año para facilitar los desplazamientos de las familias con hijos pequeños y ofrece el alquiler por días, semanas o meses de los accesorios de bebé. Se calcula que el 70% de las familias viajan menos desde que tienen el primer hijo debido a la referida logística. La emprendedora Elisabet Branchat, dentro de la incubadora Demium Startups, buscó un proyecto de negocio «con valores por detrás que me motivasen, que fuese sostenible y que aportase algo al público. Me interesaban los accesorios de bebé», explica la fundadora a ABC Empresa.

Elisabet llevaba más de diez años trabajando en la industria del ferrocarril y el motor, en el área comercial, con mucha experiencia en toda la parte de operaciones, algo esencial en este proyecto. Es necesario estocar el material, limpiarlo, entregarlo y recogerlo donde quiera el cliente y volver a estocar. Arrancó sola con el proyecto y rápidamente lanzó una primera ronda de financiación a través de la incubadora Demium, contando ahora con otros socios.

La plataforma garantiza que los productos que se alquilan son de primeras marcas del mercado y están en perfecto estado. «Tenemos dos categorías. Una smart, precios más reducidos y productos muy prácticos. Y otra premium, donde se encuentran otros más específicos», señala la fundadora. A través de dicha plataforma se comprueba la disponibilidad de los accesorios y se hace la reserva. Babyboo se encarga de mandárselo al lugar que desee y recogerlo al terminar el periodo de alquiler.

Por el momento ya llevan registradas 300 operaciones y para el 2020 «esperamos multiplicarlas al menos por cinco. El 2019 ha sido una prueba piloto para comprobar que el negocio tiene sentifo», asegura Branchat. Trabajan en el proyecto tres personas que se reparten las tareas (marketing, operaciones y clientes y desarrollo del negocio) y además cuentan con ayuda externa para la parte de finanzas y de desarrollo de la plataforma. Además para llevar a cabo las distintas operaciones trabajan con el grupo cooperativo TEB, que da oportunidades laborales a personas con discapacidad psíquica.

Sillitas de paseo y cunas

Babyboo se lanzó en mayo del año pasado por lo que «el arranque fuerte fue en verano». Los puentes y las pasadas Navidades han sido también fechas de más solicitudes. Los productos más solicitados son las sillas de paseo ligeras, para viajar en avión, cuyo precio para 2-3 días oscila entre los 30 y 50 euros. Además cuentan con otro tipo de clientes, «aquellos que van a recibir la visita de familiares pequeños en casa, por vacaciones, y alquilan una cuna, una silla de coche o una hamaca», indica la responsable de la plataforma. «Ofrecemos apoyo para el montaje y aconsejamos en función de sus necesidades», añade.

La sede de la empresa está en Barcelona y desde allí reparten a toda España. La capital catalana, como importante punto turístico, está entre las prioridades del negocio sin olvidar otros puntos. La startup ha llegado a acuerdos con Apartur, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, y con el Gremio de Hoteles de Barcelona, y ha llevado a cabo servicios en hoteles.