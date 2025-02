La web del Avlo se colapsa en el inicio de la venta de billetes

Hoy 27 de enero comenzaba la venta de billetes del Avlo, el AVE low cost de Renfe que empezará a rodar el próximo 6 de abril y que conectará Madrid con Barcelona. Para ello, la empresa ferroviaria lanzaba desde hoy a las 13 horas una oferta de 1.000 billetes diarios durante los próximos diez días para poder adquirir billetes a cinco euros el trayecto. Una vez finalizada esta promoción, el precio se situará entre 10 y 60 euros.

Sin embargo, ha llegado la hora de apertura de venta de billetes y la web del Avlo ha colapsado. Y es que según ha informado la compañía, más de 1,5 millones de usuarios han visitado la web para tratar de beneficiarse de la oferta. La mayoría de los consumidores que lograban superar los problemas técnicos de la web se encontraban un mensaje en el que se leía que quedaban «pocos billetes».

Según fuentes de la compañía, a la media hora de salir a la venta ya se habían vendido unos 400 tickets. Finalmente, sobre las 14:30 horas han terminado de venderse los mil billetes puestos hoy a la venta. La web emplazaba a los usuarios a intentar beneficiarse de la oferta mañana martes 28 a las 20 horas .

El presidente de Renfe, Isaías Táboas, dijo la semana pasada que habían reforzado los servidores para que esta circunstancia no ocurriera. Ya en anteriores ocasiones, la web de Renfe cayó cuando hizo ofertras similares con motivo del 25 aniversario de la Alta Velocidad en España. En esta ocasión, y a pesar de los esfuerzos de Renfe, la web de la compañía no ha soportado la demanda de billetes. En concreto, todo aquel que ha intentado entrar en la página web se ha encontrado con un mensaje donde decía «En estos momentos no podemos atenderte. Por favor, inténtalo más tarde».

Captura de la web de Avlo durante la venta de billetes ABC

Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar. Muchos usuarios de Twitter han vuelto a criticar a Renfe por el deficiente servicio de venta de los billetes.

El Avlo es una de las cartas más importantes de Renfe para poder competir con los operadores nuevos que entren en el mercado de la Alta Velocidad a final de año. Pero, además, el operador ferroviario espera con este nuevo servicio «robar» clientes al avión y al coche privado en el corredor más atractivo de España: el Madrid-Barcelona.