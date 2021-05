Autónomos y pymes no han recibido aún ni un euro en ayudas directas Casi tres meses después, las empresas luchan contra un sistema farragoso que complica la gestión a las autonomías; Madrid y Castilla y León serán las primeras en hacer efectivos los pagos

Susana Alcelay SEGUIR Madrid Actualizado: 31/05/2021 03:54h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A Pedro Sánchez no le sale una derecha. A la tormenta política se unen los escasos frutos en el diálogo social y el malestar empresarial contra la política económica. La relación del Gobierno con las empresas atraviesa uno de los momentos más delicados de la legislatura, la distancia entre ambos es cada vez mayor y esto no se esconde cuando del que se habla es José Luis Escrivá. Los choques entre el ministro y la organización que dirige Antonio Garamendi han sido públicos con la prórroga de los ERTE y en la reforma de las pensiones. Y aunque hay sintonía en las mesas de negociación con Yolanda Díaz el reiterado anuncio de que derogará la reforma laboral no augura, de