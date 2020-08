El Ibex 35 lidera la subidas entre las principales plazas europeas y rebota un 2,97% La aparición de una vacuna rusa, entre otros factores, anima a los inversores en Europa, cuyas principales plazas se han revalorizado: París sube un 2,38%, Fráncfort un 2,04%, Milán un 2,83% y Londres un 1,60%

En este Agosto atípico, bajo la amenaza de una segunda oleada del Covid-19 y con mucho menor volumen de negocio en los parqué de lo habitual, el mercado sigue sensible a la actualidad y el anuncio por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, de que se ha certificado la primera vacuna contra el virus desarrollada por el Centro de Investigación Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaléi de Moscú (NITsEM, en ruso) ha servidio de excusa para desatar el optimismo de unos inversores, que no dejan de coleccionar malos datos económicos (la última entrega, ayer por parte de la OCDE señalando a España como la economía más deteriorada y en la que los potenciales brotes verdes se estarían marchitando) y resultados empresariales para olvidar. Con este panorama el selectivo español se ha entregado al optimismo y cerrado con una subida del 2,97% superando la barrera de los 7.200 puntos, algo que hace escasamente 24 horas parecía algo muy lejano.

Los principales impulsores de este rebote son los valores más castigados en sesiones anteriores: la banca registra importantes subidas como Banco Sabadell (+4,51%), BAnkia (+2,44%), Bankinter (+3,83%), Banco Santander (+5,61%), BBVA (+4,11%) y Caixabank (+ 3,34%) y las cotizadas relacionadas con el turismo como IAG con un 8,45%, Aena (+3,82%), Amadeus (+ 6,72%) y Melia Hotels (+9,43%), que lidera las subidas en la sesión . Todo en un selectivo que se tiñe de verde con la excepción de Cellnex cuyos valores han caído un 0,42%.

Por su parte, las principales plazas europeas también han registrado subidas: París sube un 2,38%, Fráncfort un 2,04%, Milán un 2,83% y Londres un 1,60%. Mientras que el selectivo Eurostoxx 50, que reúne al medio centenar de valores con mayor capitalización del continente, se revalorizaba un 2,18%.

En opinión del analista de XTB, Joaquín Robles, hay «una mezcla de factores» que podrían estar detrás de este rebote como «la mejora en la curva de infectados en Estados Undios con menores hospitalizaciones, la publicación de mejores datos económicos en Europa (el dato de confianza de los empresarios en Alemania, por ejemplo) y Asia en las últimas 24 horas (la inflación China en julio subió un 2,7%, por ejemplo) y a las palabras de Trump apuntando a otra reforma fiscal sobre las ganancias de capital. Sobre la vacuna rusa, este experto se muestra prudente y no le da un rol muy relevante en el rebote bursátil.

También ha destacado que «la situación no ha cambiado nada y que seguimso conviviendo con la propagación del virus» y considera que es normal que los mercados se agarren a estos subidas cortoplacistas. En lo que sí ha mostrado su «sorpresa» es que, en términos anuales, índices como el S&P 500 ya registren ganancias o estén planos como el DAX.

Por su parte, el profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) Javier Niederleytner, ha explicado que el contexto actual ha creado «oportunidades y la gente busca cualquier excusa para entrar». En su opinión, la aparición de una primera vacuna de origen ruso «ha contagiado a los mercados asiáticos y han sido las empresas que más se benefician con el turismo, las que más han rebotado». Sin embargo, ha advertido que la posibilidad de beneficios fáciles también es sinónimo de una rápida retirada cuando la tendencia cambia. «La gente toma ventaja con unos precios tan baratos», ha apuntado este experto.

En este sentido, Niederleytner ha apuntado que «hasta que no veamos de verdad esa vacuna no habrá un rebote sólido» y no duda en hablar de «vaivenes» y de que los valores turísticos pueden ser muy atractivos para comprar en Bolsa ahora por su precio inusualmente bajo. «Es un buen momento para hacer cartera», ha sostenido y como ejemplo pone a lso grandes ejecutivos que como Pallete o Botín han adquirido paquetes importantes de acciones de su compañía.

Por su parte, Robles (XTB) ha advertido que «la semana pasada vimos a IAG subir un 10% y luego perderlo en tres días». En este sentido, cree que todavía hay frentes abiertos como las tensiones comerciales entre las dos grandes potencias o las elecciones de noviembre en EStados Unidos. En este sentido, ha aputando que «desde el inicio de la crisis los mercados se están agarrando a todo tipo de factores cortoplacista, en un contexto en que las ayudas de los bancos centrales y los gobiernos impulsan los índices» y menciona que las empresas, al contrario que en la crisis anterior, se están «financiando a tipos bajos» y avisa que «volver a recuperar los niveles precovid llevará más de 6 meses».