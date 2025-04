Necesitamos que los trabajadores de todos los sectores continúen ingresando su salario, que no se rompa su vínculo contractual, para que puedan continuar haciendo frente a sus pagos y así todos actúen como eslabones en la cadena social

Estamos en un momento crítico del desarrollo de la enfermedad tras dos semanas de confinamiento masivo. Unos cientos de miles de trabajadores y pequeños empresarios continúan desempeñando sus funciones, entre ellas los servicios de seguros, para que los demás podamos continuar nuestra vida con cierta normalidad. Sabemos que en pocas semanas tenemos que reconstruir la actividad de manera masiva , pasando de un motor casi parado a otro al máximo de revoluciones para recuperar el tiempo perdido. Siempre será mejor hacerlo desde una posición menos brusca, en la que los trabajadores estén listos , en la que la retaguardia de muchas empresas haya continuado operando y atendiendo sus compromisos primordiales y en la que el capital empresarial no se haya destruido.

La seguridad de las personas prevalece, en cualquier caso. La sociedad no puede arriesgar una sola vida más sin materiales de protección personal y sin las garantías suficientes de limpieza y desinfección. Una gran parte de la actividad económica de nuestro país se ha preparado en los últimos años para la gran revolución digital. Inversiones ingentes en tecnología han permitido que muchas empresas, entre ellas Mapfre, puedan gestionar bien el trabajo que sus profesionales desarrollan ahora desde sus hogares. Pero si la oferta está lista sin embargo puede no estarlo la demanda.

Precisamos que la cadena de pagos no se rompa. Necesitamos que los trabajadores de todos los sectores continúen ingresando su salario , que no se rompa su vínculo contractual, para que puedan continuar haciendo frente a sus pagos y así todos actúen como eslabones en la cadena social que tan bien ha funcionado hasta ahora. Pero esto solo podrá hacerse si se ayuda a las empresas a continuar siendo viables , con todas los programas de ayudas que pueda tener el Gobierno.

Las grandes empresas estamos listas. El sector financiero presenta muchas dificultades, pero con mecanismos de ayuda aguantará y ayudará a la recuperación. Precisamos, eso sí, que el 90% del tejido laboral español, autónomos y pymes, no paren completamente , que continúen, como ha dicho el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, «al ralentí».

Con las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno se da más prioridad a la salud que a la economía. Si se consigue el objetivo primario, bienvenidas sean todas estas medidas. Pero no podemos olvidar que necesitamos a todos listos para arrimar el hombro y para eso les tenemos que ayudar todavía más, con ayudas fiscales y transferencias directas. Mapfre necesita que sus talleres, sus reparadores, sus gruistas, los autónomos y las pymes estén todos preparados. Y para ello, tienen que seguir siendo solventes , estar al día en sus obligaciones fiscales y que puedan seguir pagando a sus colaboradores. Y solos no van a poder hacerlo, precisan de más ayudas. Si no fuera así, ni nosotros mismos podríamos operar al cien por cien cuando esta tragedia acabe.

