AmRest, dueño de La Tagliatella, inicia su andadura en la Bolsa española sin cambios en su cotización La compañía descarta una ampliación de capital a corto plazo

Jorge Aguilar

@FJorgeAguilar Seguir Madrid Actualizado: 21/11/2018 18:38h

El grupo de restauración AmRest ha debutado en la Bolsa española en el día de hoy a un precio de 8,76 euros por acción y contando con una capitalización de unos 1.920 millones de euros. La cadena, que cuenta en su portfolio de marcas con restaurantes como La Tagliatella o Sushi Shop, solo cotizaba hasta ahora en Polonia y ahora también lo hace en nuestro país mediante la fórmula del «listing», es decir, traspasando una de cada diez acciones del mercado polaco al mercado español. De esta manera, los actuales accionistas no se desprenden de sus acciones aunque aquellos que quieren comprar deben esperar a que estas empiecen a cotizar. Sin embargo, en el día de su debut en el parqué español, la cadena no ha sufrido ninguna variación en su precio, debido a que no ha habido ninguna posición de venta. Aun así, desde la compañía confían en que durante los próximos días comience a variar.

Su entrada en la Bolsa española le sirve a a AmRest para comenzar su andadura en los mercados de Europa occidental. La compañía ya dejó clara su apuesta por España, su principal mercado junto con Polonia, al cambiar hace unos meses su domicilio social a Pozuelo de Alarcón. Para el futuro, según el presidente del consejo de la compañía, José Parés, buscan nuevos inversores en otros países como Reino Unido o Francia.

Parés ha explicado que con su puesta de largo en España buscan «encontrar un tipo de inversor con un perfil distinto al que hay en Polonia». El objetivo, según Parés, es dar liquidez a los actuales accionistas y diversificar la base accionarial, que cuenta ahora mismo con más de 300 accionistas. «Buscamos un perfil que venda la acción en el medio plazo y no uno que la mantenga a largo plazo», ha matizado en la comparecencia ante los medios.

Parés además ha descartado que Finnacess, máximo accionista de AmRest con un 56% del capital en su poder, vaya a reducir su participación mediante la colocación de paquetes de títulos en España. Además, también ha descartado que a corto plazo se vaya acometer una nueva ampliación de capital como la realizada el pasado octubre para adquirir Sushi Shop.

El grupo ha tenido en sus primeros nueve meses un beneficio de 30,2 millones de euros, lo que supone un 9% menos respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, con unas ventas que se dispararon un 25,6%, hasta alcanzar los 1.104 millones de euros.