«Amazon's Choice» también selecciona productos de baja calidad, según una asociación de consumidores

Amazon aplica su etiqueta «Amazon's Choice» a algunos artículos que no son fiables o no alcanzan la calidad deseada, tal y como denuncia la asociación de consumidores británica Which?. Tras la investigación, en Which? concluyen que la plataforma de comercio electrónico recomienda productos de baja calidad que han recibibo falsas valoraciones o que han sido incentivados de forma artificial. «Creemos que el sistema de recomendación de Amazon es inherentemente defectuoso y fácil de manipular por vendedores sin escrúpulos, a pesar de la evidencia que sugiere que muchos consumidores confían en la insignia «Choice» de Amazon como una marca de calidad», advierten desde la asociación.

En consonancia, el sello Amazon’s Choice se utiliza para identificar «productos de alta calificación y buen precio disponibles para entregar de inmediato» y casi la mitad de los compradores de Amazon confían en él como una garantía de calidad.

Antes de llegar a estas conclusiones, los expertos de Which? analizaron cinco categorías de productos populares en Amazon.co.uk y encontraron docenas de productos seleccionados bajo esta etiqueta a pesar de que algunas de las opiniones aparentaban ser falsas. Desde la asociación asegura a que esto se debe a que los vendedores pagan o incentivan con regalos a algunos usuarios para que dejen reseñas de cinco estrellas para que suban a productos recomendados y se les asigne la etiqueta Choice.

En otro informe anterior, Why? revelaba que en algunas plataformas abundaban las reseñas y puntuaciones falsas referidas, sobre todo, a marcas poco conocidas . «Las 'fake reviews' son un problema serio, ya que pueden llevar a engaño a los consumidores y hacerles comprar productos que no son los adecuados», indicaban desde esta asociación.

Hace unos meses y preguntado por la proliferación de estos comentarios y por las «fakes reviews» en general, un portavoz de Amazon señaló que la compañía «invierte importantes recursos para proteger la integridad de las opiniones de clientes» . «Las opiniones de clientes no auténticas son inaceptables. Tenemos directrices claras de participación tanto para quienes comparten opiniones como para los socios vendedores, por lo que suspendemos, prohibimos y tomamos medidas legales contra aquellos que violan nuestras políticas», ha señalado el mismo portavoz al respecto.

El gigante del comercio electrónico vigila día y noche que se publiquen estas críticas no verdaderas. «Más del 90% de las opiniones de producto no auténticas son generadas por ordenadores y utilizamos 'machine learning' para analizar todas las opiniones entrantes y existentes las 24 horas del día, los siete días de la semana y bloquear o eliminar las revisiones no auténticas», añade este portavoz.