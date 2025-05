Alfonso García Yubero: El espejo de la desescalada

Otro año más, toca ponerse el traje de analista político para hablar sobre las elecciones de EE.UU. y, lo confieso, me resulta entretenido. Nuestro principal faro en este océano de ruido –ya casi innavegable– que es la política son los resultados de las encuestas, ... de mecánica similar a las de España. Encuestas variadas, puesto que no sólo está en juego la Presidencia, sino también un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes. Un escenario de inversión con vocación de acierto, o al menos fundamentado, obliga a un examen de todas ellas.

¿Cuál es la combinación más probable? En la actualidad, y ya desde que en junio se conociera que Joe Biden sería el candidato para ocupar la Casa Blanca a partir de enero de 2021, que los demócratas se hagan con el control de los tres órganos. Un escenario que, por los cambios impositivos y regulatorios que han sugerido, podría suponer un riesgo correctivo, a bote pronto, para el mercado bursátil.

Este contexto recuerda a 2016 y es probablemente por ello que la gente no termine de creerse lo que dicen los sondeos, o al menos, dude de su capacidad predictiva. Lo cierto es que entonces no se equivocaron tanto. Clinton ganó el voto popular por una sustancial brecha de tres millones de votos, pero las particularidades del sistema electoral estadounidense –elección indirecta– y de los «Estados bisagra» terminaron dando la victoria a Trump y cogiendo a contrapié al mercado. Un mercado, por cierto, acostumbrado a digerir estas sorpresas (como ya lo hizo en 2016 a pocas horas de conocerse el resultado de las elecciones). Ya en 1936, cuando George Gallup dio origen a las encuestas modernas, los inversores no supieron anticipar el triunfo de Roosevelt , quizás porque no llegaron a escuchar a Gallup. Hoy quizás el problema sea justo el contrario: tenemos demasiadas voces a las que atender.

Volviendo al riesgo de que los Demócratas «barran» a los Republicanos, son tres los campos más susceptibles a cambios. En primer lugar, como ya se ha apuntado, la plataforma demócrata ha anunciado su intención de subir el impuesto de sociedades del 21% al 28%, el impuesto sobre ganancias del capital del 23,9% al 39,6% y el de beneficios generados en el extranjero –siendo estos sólo algunos ejemplos–. Este nuevo mapa fiscal podría, a primera vista, hacer menos atractivas a las acciones estadounidenses frente al resto. Sin embargo, no hay que perder de vista que las elecciones importan, pero el ciclo manda . La coyuntura pandémica actual y el proceso de recuperación económica al que nos enfrentamos hacen difíciles grandes cambios en la política doméstica norteamericana, al menos, a corto plazo.

El segundo asunto atañe al enfoque del gasto público y a su tamaño. El plan demócrata es ingente en comparación con el republicano, y se dedicaría en buena medida a la construcción de un colchón social para desempleados y pequeñas empresas, así como a la inversión en infraestructuras. Este segundo punto sería común a ambas propuestas políticas, pero Biden ha insistido en apostar por proyectos «verdes» , que resultarían beneficiosos para los sectores de construcción, «utilities» y energías renovables, y no tan favorables para el sector energético tradicional.

Por último, se vería también alterada la cuestión de la política comercial y exterior de EE.UU. Lo que han demostrado los últimos años en este terreno es que l as formas importan tanto como el fondo y se espera que Biden apueste por la búsqueda de alianzas internacionales para afrontar el problema, frente al unilateralismo de Trump . Esto, a priori, sería beneficioso para el comercio mundial y, por ende, para el sector de automóviles y semiconductores, como ejemplos.

Aunque es cierto que un «monólogo» demócrata podría derivar en correcciones bursátiles iniciales, serían poco profundas y duraderas (el temor a subidas de impuestos y regulación se compensaría por el impulso cíclico y una menor inseguridad comercial). Muchos intangibles, sí. ¿Qué recomendamos? Lo de siempre: perspectiva, diversificación y sentirnos cómodos con nuestra posición de riesgo . El sombrero, la chaqueta y el bolígrafo de Gallup han dado paso a camisetas y megaordenadores, pero parece que los ciudadanos no hemos cambiado tanto: seguimos siendo tan imprevisibles como hace 80 años… y eso es bueno.

Alfonso García Yubero es director de Estrategia Santander Private Banking