Alemania plantea un rescate a Turquía y otras cuatro noticias económicas del día

Actualizado: 20/08/2018 14:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. Alemania plantea un rescate a Turquía. La vuelta al cole de los grupos parlamentarios alemanes está hoy marcada por el planteamiento de ayudas financieras a Turquía que ayuden a afrontar la crisis. A la espera de que vuelvan a abrir hoy los mercados financieros, el país parece haberse convertido irremediablemente en la víctima de la reiterativa «crisis de agosto», alimentada por la inestabilidad política y el alejamiento progresivo entre dos aliados en una de las zonas más complejas del globo, Oriente Medio. Turquía mira cada vez más hacia Rusia y la política exterior de Estados Unidos es hoy mucho menos contemporizadora que en la etapa Obama. La guerra comercial ha acentuado los desequilibrios de la economía turca, recalentada por un crecimiento excesivo y con una inflación en el 15%.

2. Ana Botín y por qué se siente feminista: «En general, las mujeres no reciben un trato justo». La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha publicado en su cuenta personal de la red social Linkedin una reflexión de por qué se considera feminista. Con el título «por qué me considero feminista y tú también deberías» Botín explica que hace diez años su respuesta hubiera sido diferente a la de hoy día, pero que a pesar de lo que mucha gente cree, durante ese periodo de tiempo «no he he pasado por ningún proceso de conversión».

3. Grecia deja hoy atrás los rescates. Hoy es el día en el que Grecia, tras ocho años de rescates y miserias, deja atrás los rescates y teóricamente puede volver a los mercados. El último pago del rescate se realizó este verano y a partir de ahora el ejecutivo heleno deberá financiar sus gastos mediante impuestos o prestamos de los mercados financieros.

4. El ingreso real por habitante en la OCDE creció más que el PIB por primera vez en dos años. El ingreso real por habitante, que da una buena idea del bienestar económico de las familias, aumentó un 0,7% en la OCDE durante el primer trimestre de 2018, lo que significa que progresó más que el producto interior bruto (PIB) per cápita por primera vez en más de dos años.

5. Uber permite desde hoy el pago en efectivo en Madrid. Uber permitirá desde hoy a los clientes en Madrid pagar el servicio que contraten en efectivo, una opción que se añade a los habituales medios electrónicos y que se incorporará en los próximos meses a Barcelona y a la Costa del Sol, según ha señalado la compañía.