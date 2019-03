Alemania da la bienvenida a la etiqueta española «Hoteles Justos» Buenas relaciones laborales con sus empleados es bienestar de los huéspedes

Rosalía Sánchez Berlín Actualizado: 09/03/2019 03:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Puedes dormir tranquilo en la habitación de hotel que abusa de la precariedad laboral de sus empleados? Si la respuesta es no, te sentirás atraído por el sello de calidad «Hoteles Justos», presentado en la Feria Internacional de Turismo de Berlín (ITB) contra guerra de precios fomentada por las plataformas de internet.

El secretario general de la federación estatal de servicios de Comisiones Obreras, José María Martínez, la ha defendido en la feria como parte de la tendencia de desarrollo sostenible en la que está centrada esta edición de la feria. Grandes turoperadores como TUI han mostrado ya interés en la etiqueta.

El concepto de hoteles «laboralmente responsables» califica a los alojamientos que puntúan por encima de los mínimos en indicadores que contemplan desde las relaciones entre la empresa y el trabajador hasta la salud en el trabajo de sus empleados, pasando por las posibilidades de formación y desarrollo y además, por supuesto, de la equidad retributiva.

Turismo sostenible

«Hasta hace solo unos años, quien llegaba a una agencia de viajes o buscaba en internet turismo sostenible era una excepción, pero hoy hay mucha gente muy concienciada y una etiqueta de este tipo puede perfectamente hacer la diferencia», señala Frank Herrmann, autor del libro «FAIRreisen» (Viajar justo), «es una gran aportación».

Si un hotel mantiene una buena relación laboral con sus empleados, eso se traduce en bienestar de los huéspedes. Eso piensa al menos Fahima Aktar, de 33 años, que estudió Geografía y Turismo en su Bangladesh natal y que hoy dirige un grupo de limpiadoras en el hotel Guldsmeden de Berlín.

En otros hoteles de la capital alemana, la retribución es de tres y hasta dos euros por habitación limpiada por personal externo y casi siempre extranjero. «Si el revisor de la empresa subcontratada o el segundo revisor, el del hotel, encuentran una gota de agua en la mampara de la ducha, la dan por no correcta y no se paga al limpiador», apunta uno de estos empleados en precario que prefiere permanecer anónimo, «si la gente supiera lo que sufrimos, no dormirían tan tranquilos».

La etiqueta «Hoteles Justos», que incentiva el abandono de estas prácticas, cuenta con el aval científico de la universidad de Málaga y ha sido defendida en Berlín por la ministra española de Turismo, Reyes Maroto, para quien «hay que reconocer que son una gran mayoría de hoteles los que lo hacen bien y este aportará un valor añadido a su oferta».

Cómo ser un «hotel justo» por puntos

Las seis áreas de puntuación en las que los hoteles serán examinados para ser «justos» son: relación empresa-trabajadores (aplicación de convenios, consultas laborales); empleo (temporalidad, rotación, jornadas parciales); seguridad y salud (siniestralidad, prevención); formación (desarrollo profesional); diversidad e igualdad de oportunidades (conciliación, brecha salarial); y equidad retributiva (retribuciones máximas sobre media y mínima). Las notas en empleo y diversidad determinan el 20% de la puntuación respectivamente y los restantes el 15% cada uno.