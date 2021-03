Alberto G. Toribio: «Sin normas adecuadas, las criptomonedas pueden amenazar la estabilidad financiera» El especialista en blockchain en Bankia defiende que pocos países europeos pueden compararse a España en cuanto al desarrollo de esta tecnología

Alberto G. Toribio es uno de los mayores expertos españoles en blockchain. Se introdujo en el mundo de la tecnología a través de la fundación de sus propias empresas, un camino que inició con 16 años, creando una compañía que proveía de internet gratis a Alcázar de San Juan, su localidad natal, y que acabó siendo adquirida. Tras esa primera experiencia, se marchó a Madrid, donde trabajó en organismos públicos como el Ministerio del Interior o el Tribunal Supremo, así como en multinacionales de la talla de Sony Entertainment o Telefónica I+D, sin olvidar su faceta emprendedora, ya que en 2014 puso en marcha Coinffeine, la primera startup de criptomonedas participada por una entidad financiera (Bankinter). Desde finales de 2017 es especialista en blockchain en Bankia.

¿Qué es en realidad el blockchain?

Blockchain es una base de datos, sirve principalmente para guardar información, que no se almacena de cualquier forma, sino que los datos están encadenados. Así, podemos identificar fácilmente si falta algún registro y, por eso, se utiliza, por ejemplo, en la trazabilidad de alimentos o de vacunas. También permite gestionar información de forma compartida entre distintas empresas.

¿En qué situación se encuentra España?

España es pionera en el mundo en materia de blockchain. Pocos países pueden compararse en cuanto a desarrollo de talento, de tecnología y de influencia en territorio europeo. Además, blockchain encaja en nuestro marco jurídico de una mejor forma que en otros marcos jurídicos existentes y este quizás es uno de los motivos por los que España es uno de los países con más desarrollo de aplicaciones de blockchain, con más compañías que se dedican a este ámbito y con más influencia en Europa.

Esta tecnología es la base de las criptomonedas. ¿En un futuro no muy lejano acabarán con el dinero físico?

No creo que las criptomonedas supongan una amenaza para el dinero físico, pero pueden llegar a serlo para algunos productos financieros de inversión y de ahorro y, sobre todo, para la estabilidad de nuestro sistema financiero si no se crean las normas adecuadas. Por eso, el euro digital es uno de los proyectos europeos estratégicos, que podría dotar de herramientas al sector financiero para combatir a las criptomonedas y garantizar la estabilidad. No solo permitiría disponer de una alternativa digital al dinero en efectivo, sino que podría transformar el sector, aliviando, por ejemplo, las exigencias del sistema de garantía de depósitos.

¿Qué peligros encierra el blockchain?

No encierra peligros, pero sí retos para el regulador y también para las empresas. Uno de ellos es el tratamiento de datos de carácter personal. Cuando las empresas trabajan juntas para compartir información y lo hacen utilizando una cadena de bloques deben ser especialmente cuidadosas en el cumplimiento de la normativa de protección de datos, ya que los datos que se almacenan en blockchain no se puedan alterar de forma sencilla, e incorporar una nueva empresa a un consorcio existente podría significar tener que pedir permiso expreso a los clientes cuyos datos están siendo tratados en el consorcio para que esta empresa acceda a ellos.

Desde hace años todo el mundo habla de blockchain. ¿Estamos ante una burbuja?

Al igual que otras tecnologías, como el internet de las cosas o la inteligencia artificial, el blockchain se aplica a muchos sectores y, por eso, se han generado muchas expectativas. Aunque los beneficios de su uso son reales, es posible que aún pasen varios años hasta que se utilice en todas las industrias en las que puede aportar valor. Lo más probable, de hecho, es que el primer sector en emplear de forma intensiva esta tecnología sea precisamente el sector financiero.

¿En qué otros tendría sentido su uso?

Existen muchos sectores en los que esta tecnología puede aportar valor, pero posiblemente aquellos relacionados con la logística, trazabilidad y administración pública, junto con la banca, sean los que van a verlo implementado a corto plazo.

¿Hay empresas que optan por utilizar blockchain cuando sus problemas podrían resolverse mejor con otro tipo de tecnologías?

Blockchain en este momento goza de gran popularidad y eso hace que muchas empresas lo utilicen a pesar de que otras tecnologías podrían resolver mejor su problema. Aun así, aporta muchas ventajas, ya que se está convirtiendo en un estándar. Es mucho más fácil conectar empresas y negocios si se utiliza esta tecnología y también resulta más sencillo encontrar talento y soluciones para implementarlo.

¿Puede el blockchain ser una ayuda en la lucha contra las falsificaciones?

Sí. De hecho, la información que se almacena en blockchain es difícilmente falsificable y hoy la mayoría de marcas de lujo plantean de una u otra forma su uso para evitar las falsificaciones de sus productos. Además,estamos viendo el auge de un fenómeno conocido como NFT, es decir, criptomonedas no fungibles, representaciones digitales de obras de arte que permiten a los artistas comercializar directamente sus obras.

¿Es una tecnología que ha llegado para quedarse?

Sin duda, pero también es cierto que estamos ante lo que consultoras como Gartner llaman el ‘valle de la desilusión’. Se han generado una serie de expectativas que creo que se van a cumplir, pero no en el tiempo fijado. Blockchain es probable que acabe siendo utilizado en la mayoría de industrias, pero no va a ocurrir en el corto plazo. Por eso, en este momento estamos viendo como otras tendencias gozan incluso de más popularidad como es el caso de las finanzas descentralizadas.