Los afectados por la huelga de Ryanair podrán reclamar hasta 400 euros La compañía irlandesa ha informado la cancelación de hasta 400 vuelos que parten desde o hacia España

La huelga de los tripulantes de cabina (TCP) de Ryanair para el 25 y 26 de julio ha obligado a la aerolínea irlandesa a cancelar cientos de vuelos en toda Europa. En concreto, en España son hasta 400 vuelos los afectados por el momento, según ha explicado la compañía en un comunicado.

A pesar de que Ryanair ha informado de que ya ha comenzado a informar a los pasajeros de toda Europa afectados -unos 50.000- personalmente, a los que ha ofrecido el reembolso del viaje o la reubicación en un vuelo alternativo siete días antes o después de los días de huelga, esta podría salirle aún más cara. Así, según apunta el portal web reclamador.es, los pasajeros españoles podrían reclamar hasta 400 euros, ya que el aviso de cancelación del vuelo ha sido con menos de quince días de antelación.

De hecho, la cantidad con la que podrían ser compensados los pasajeros oscila entre los 250 y 400 euros, dependiendo de la distancia de vuelo. Como Ryanair opera principalmente vuelos de corta y media distancia, la compensación que pueden reclamar los afectados por la huelga de TCP de esta compañía es de 250€, si el trayecto es inferior a 1500 km, o de 400€, para vuelos entre 1500 y 3000 km.

Además, también podrán reclamar una indemnización por los daños materiales y morales, como el reembolso de los gastos por noches de hotel contratadas o de entradas de conciertos y festivales que no se puedan reembolsar, por ejemplo. Para recuperar lo invertido y no disfrutado a causa de la huelga de Ryanair, desde reclamador.es explican que para reclamar esos daños morales y materiales hay que acreditar que el gasto realizado no es reembolsable, fundamentalmente con las facturas de pago del hotel o actividades.