La aerolínea rescatada Plus Ultra debe más de 155.000 euros a los viajeros por incidencias en sus vuelos reclamador. es pide que use los 53 millones concedidos por la SEPI para pagar estas compensaciones

Antonio Ramírez Cerezo
Actualizado: 18/03/2021 19:29h

Plus Ultra, aerolínea rescatada con 53 millones por el Gobierno y presuntamente relacionada con miembros del Gobierno de Maduro en Venezuela, debe aún más de 155.000 euros a sus clientes por haber sufrido incidencias en sus vuelos. Concretamente por grandes retrasos, cancelaciones, pérdidas de equipaje o por overbooking.

Así lo denuncia reclamador.es, que basa esta cantidad solo en las reclamaciones gestionadas por el propio portal y exige que use los 53 millones de euros recibidos del Fondo para empresas estratégicas en pagar estas compensaciones a sus clientes. «Tras el rescate a Plus Ultra consideramos que esta compañía aérea ya no tiene excusa para seguir incumpliendo con su obligación de reembolsar el billete o indemnizar a los pasajeros

