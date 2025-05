Aena adjudicará tras el verano el primer contrato del plan inmobiliario de Barajas

Aena sigue dando pasos para lanzar su macroproyecto inmobiliario en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas . La compañía pública tiene previsto adjudicar después del verano una de las primeras fases del plan, referida al desarrollo logístico de los terrenos adyacentes al aeropuerto.

Así lo ha explicado el director general de aeropuertos de Aena , Javier Marín, durante su intervención en el XIII Encuentro del Sector de Infraestructuras, el Transporte y la Movilidad Sostenible organizado por Deloitte y ABC. Marín ha explicado que las «ofertas presentadas son muy buenas» y «el proceso sigue su curso». La empresa pública, que licitó este proyecto el año pasado, ofreció al mercado un lote de 28 hectáreas donde se podrá levantar una superficie logística cercana a los 150.000 m². El contrato, el primero que se adjudicará en relación a este proyecto, también incluye otros 4 hectáreas destinadas a zonas verdes.

Marín también ha explicado que la empresa pública seguirá cumpliendo fases en los próximos meses en los desarrollos de Barajas y El Prat , aunque también ha recordado que también se trabaja en proyectos inmobiliarios en otros aeropuertos.

Respecto a las inversiones de la empresa pública, Javier Marín ha asegurado que Aena seguirá participando en oportunidades de mercado fuera de España. «Seguiremos participando en operaciones», ha resaltado. El gestor aeroportuario ha situado la internacionalización en uno de los ejes de su plan estratégico.

La empresa pública también se pone como objetivos «recuperar la actividad y mantener la eficiencia ». Además, aunque no tiene problemas de capacidad, Javier Marín ha recordado la necesidad de preparar grandes proyectos para que en el próximo plan quinquenal de la empresa (desde 2027 a 2031) se desarrollen planes como la ampliación de Barajas.

Preguntado por el conflicto con sus inquilinos, Marín ha asegurado que los litigios siguen su curso en los juzgados y ha destacado que hay tiendas que ya están registrando más gasto por pasajeros que en 2019. El gestor recuperó en abril el 90% de la actividad y el 98% de las operaciones de despegue y aterrizaje.

10.000 millones para vivienda

Más allá de Aena, el secretario general de vivienda del Ministerio de Transportes, David Lucas , ha recordado que el Estado tiene previsto invertir 10.000 millones de euros en la vivienda durante los próximos cuatro años. «Queremos afrontar el problema del acceso a la vivienda desde varios frentes», ha señalado Lucas.

Lucas, con todo, ha tendido la mano al sector privado al explicar que el Gobierno no puede incrementar por sí solo el parque de vivienda sostenible. «Tenemos más recursos que nunca, pero no se pueden implementar si no es en un sistema de colaboración público-privada».

El Ejecutivo tiene en marcha varios proyectos para incrementar el parque público de vivienda . Entre ellos, la adquisición de suelos de otros ministerios (sobre todo, del de Defensa) para desarrollar viviendas. Además, pretende utilizar el fondo social bancario y la cartera de Sareb para usar hasta 15.000 viviendas. Y se negocia con los grandes tenedores para que cedan el uso de hasta 30.000 inmuebles.