La suiza SIX adquiere la española BME por 2.569 millones La entidad se hace con el gestor de la Bolsa de nuestro país tras alcanzar su opa más de un 93% de aceptación

Daniel Caballero SEGUIR Madrid Actualizado: 11/06/2020 16:02h

La suiza SIX ha adquirido la española BME. Tras siete meses, la operación es un hecho: la opa que lanzó a mediados de noviembre sobre el gestor de la Bolsa de nuestro país ha salido adelante con un 93,16% de aceptación, según ha comunicado la CNMV. Un respaldo mayúsculo del accionariado, muy por encima del 50% de aceptación mínimo que se fijó la entidad helvética para que triunfara la oferta.

La opa ha sido aceptada por 77.899.990 de acciones a 32,98 euros. Esto supone un montante de 2.569 millones de euros, en la primera gran operación de este 2020 en nuestro país. «Con el éxito de esta transacción, hemos sentado las bases de lo que es ya el tercer mayor operador de infraestructuras de mercados financieros de Europa. La combinación de BME y SIX nos proporcionará fuerza y escala para hacer frente a los desafíos que presentan las circunstancias actuales, y para servir a los participantes de nuestros mercados en los próximos años de manera más eficaz», ha apuntado Jos Dijsselhof, consejero delegado de SIX, en un comunicado.

Thomas Wellauer, presidente de SIX, ha señalado que «la combinación de BME y SIX creará un grupo más fuerte y diversificado con una huella global ampliada y con una capacidad única para responder a las demandas cada vez más sofisticadas de los clientes». Un nuevo gran gestor a nivel europeo para competir con otros gigantes como Euronext. Precisamente se había especulado hace meses con que este último operador podría lanzar una contraopa, lo que al final no se produjo.

Prácticamente desde el inicio de la operación, SIX se comprometió a varios asuntos en caso de culminar la aquisición. Así las cosas, la entidad suiza mantendrá la españolidad de BME, con Javier Hernani como consejero delegado. «Formar parte de SIX es una noticia fantástica para BME. Juntos tenemos un modelo de negocio más sólido que nos permitirá mejorar continuamente nuestra oferta de productos y servicios, así como ampliar significativamente nuestro alcance», ha comentado este último.

Asimismo, Hernani pasará a formar parte del comité de dirección de la matriz suiza. Y, según ha venido informando la firma helvética estos meses, su intención es la de no excluir de Bolsa a BME.