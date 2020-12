El acuerdo del Brexit evitará a España una caída del PIB del 0,17% El Gobierno valora positivamente el pacto comercial alcanzado, aunque reconoce carencias respecto al comercio de servicios

La ruptura de Reino Unido con la Unión Europea apuntaba a un Brexit duro en materia comercial hasta hace apenas unos días. Pero finalmente ambos bloques lograron alcanzar un acuerdo para ordenar sus relaciones a partir de 2021. Un pacto de comercio e inversiones que hoy ha celebrado el Gobierno, aunque con algunos matices.

Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio, ha reconocido en un encuentro con los medios de comunicación que están satisfechos con el contenido del acuerdo, «dando por hecho que el Brexit no beneficia a nadie y que tiene consecuencias negativas para las empresas acostumbradas a negociar con el Reino Unido o que han venido invirtiendo allí, ya que las aduanas no existían y empezarán a existir». El acuerdo «aminora bastante» los efectos adversos que podrían haberse producido en caso de no haber llegado a un entendimiento.

Asimismo, esta ha destacado que el acuerdo evitará a España un golpe sobre el PIB del 0,17%, del 0,28% en el consumo privado y del 0,1% en el empleo. Cifras no muy abultadas, según los cálculos del Gobierno, pero cuya importancia trasciende a los porcentajes ya que con el acuerdo se logran evitar los aranceles mutuos y las cuotas. «Esto era un objetivo fundamental por que si no se habría reducido muchísimo la competitividad de las empresas europeas en el mercado británico», ha dicho Méndez.

La secretaria de Estado ha puesto en valor el acuerdo alcanzado para mantener una competencia leal con unos estándares mínimos en materias como laboral y medioambiental, aunque también ha reconocido que en la cuenta hay un «debe» que ha echado en falta nuestro país. Esto es el comercio de servicios. «Era un interés ofensivo de España. El acuerdo aquí no es tan ambicioso como habríamos querido al inicio de las negociaciones; es donde más se pierde», ha explicado.

En cuanto a empresas concretas, Méndez ha confirmado rotundamente que no habrá ningún problema para que Iberia pueda continuar volando en la Unión Europea. Así se ha acordado entre todas las instituciones intervinientes, con el plan de contingencia diseñado por la compañía y del que, según el Gobierno, se están cumpliendo los plazos. Ha garantizado, así, la operativa de la aerolínea, propiedad del grupo británico IAG.