El acuerdo se acerca: Rutte acepta la última propuesta sobre el plan de recuperación El presidente del Consejo, Charles Michel, ha planteado la creación de un fondo de recuperación de 750.000 millones, pero reduciendo el montante de las subvenciones a fondo perdido

El primer ministro holandés Mark Rutte acaba de anunciar que está «satisfecho» con la última propuesta presentada por el presidente del Consejo Charles Michel hace unos minutos. La propuesta mantiene un fondo de recuperación de 750.000 millones aunque reduce el montante de las subvenciones a fondo perdido para los países más afectados por la pandemia e incluye un mecanismo de control sobre su uso en el que los dirigentes de todos los países podrían dar su opinión. A cambio de que se aumenten los cheques de devolución que le conceden a los países «frugales», la propuesta incluye un presupuesto europeo de 1,074 billones de euros, en línea con lo que pedía la Comisión.

Las declaraciones de Rutte confirmarían que los líderes europeos podrían estar a punto de cerrar un acuerdo sobre los presupuestos plurianuales y el fondo de recuperación en lo que parece ser la recta final de la cumbre más larga de la historia de las celebradas en Bruselas. «Soy positiva hoy; no hemos terminado pero creo que estamos avanzando en la buena dirección», había declarado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen a su entrada en el edificio del Consejo. Incluso la canciller alemana Angela Merkel se había mostrado hoy mucho más optimista que de costumbre y ha dicho que considera un síntoma de «progreso» después de la sesión del domingo por la noche, en la que la presidencia del Consejo acabó dando un puñetazo sobre la mesa. Emmanuel Macron, que en esta ocasión no ha dado un paso sin reafirmar su alianza con Alemania, también ha dado a entender que cree vislumbrar el acuerdo de cerca, «siempre que no se reununcie a las ambiciones» del proyecto inicial.

Los miembros del Consejo Europeo llevan reunidos ininterrumpidamente desde el viernes por la mañana y es muy probable que los trabajos acaben durando hoy lunes hasta altas horas de la noche.