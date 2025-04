Acciona invertirá mil millones en Australia en uno de los mayores parques eólicos del mundo

Acciona construirá un parque eólico de 1.026 megavatios (MW) de potencia en Queensland, en Australia, una instalación que será la más importante del grupo y una de las mayores del mundo y que supondrá una inversión de unos 1.000 millones de euros, según ha informado la compañía.

Acciona ha alcanzado un acuerdo con CleanCo , la recién creada «utility» estatal renovable de Queensland, que participará en el proyecto como propietaria de un parque eólico de 100 MW dentro del complejo. Además, CleanCo adquirirá la producción anual de 400 MW a Acciona durante diez años a través de un contrato de compra de energía (PPA por sus siglas en inglés).

El grupo que preside José Manuel Entrecanales ultima acuerdos adicionales de suministro con clientes privados así como la posible incorporación al proyecto de otros socios inversores para la construcción de los 926 MW en propiedad .

El inicio de construcción de MacIntyre está fijado a mediados de 2021, con una entrada en operación gradual por bloques que asegure la conexión a la red con plenas garantías técnicas para el sistema eléctrico estatal, al tiempo que optimiza el retorno de la inversión. El proyecto incluye el tendido de 64 kilómetros de líneas eléctricas para conectar el complejo eólico a la red. La totalidad del complejo MacIntyre estará operativo en 2024.

El complejo estará formado por 180 turbinas Nordex Delta 4000 de 5,7MW, la última generación de turbinas lanzada por el fabricante alemán.

Acciona en Australia

El grupo español opera en Australia desde 2002 y ha alcanzado una sólida implantación en el país en sus negocios de energía renovable, agua e infraestructuras.

La división de energía ha desarrollado, construido y actualmente opera parques eólicos que abastecen de energía limpia a más de 285.000 hogares al año. La compañía cuenta con una capacidad instalada de 437 MW. Además, está construyendo un parque eólico en Mortlake South (158 MW, en Victoria) y cuenta con varios proyectos en desarrollo en Queensland y Victoria.

La división de infraestructuras ha ejecutado proyectos emblemáticos como Legacy Way in Brisbane, un baipás de 41 kms en la autovía de Toowoomba, una desaladora de Adelaida, la potabilizadora de Mundaring cerca de Perth y el tren ligero de Sidney. En Western Australia, construye en la actualidad la primera planta «waste to energy» del país en Kwinana y se ha adjudicado una segunda planta en East Rockigham. La compañía ejecuta además diversos proyectos ferroviarios en Victoria. En diciembre, Acciona anunció un acuerdo para adquirir ocho proyectos de Lendlease. La operación será efectiva previsiblemente en la primera mitad de 2020.