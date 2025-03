Los abusos en los créditos ICO salpican de nuevo a la banca

La sombra de la sospecha se cierne de nuevo sobre la banca por los presuntos abusos que cometen en la concesión de créditos. Una situación que gana relevancia por la relación que muchos de estos préstamos han tenido con causas derivadas del Covid-19 ... . Los avales ICO para liquidez se han demostrado un éxito, pero las dudas sobre las prácticas del sector financiero siguen muy presentes. Y no solo para este tipo de créditos, sino también para los destinados a vivienda o consumo.

El problema surge cuando las entidades exigen al cliente contratar con ellas un determinado seguro, bajo ciertas condiciones, para darle un préstamo. Las fuentes consultadas recuerdan que solo puede imponerse la contratación de un seguro de daños en los préstamos hipotecarios, pero con la compañía que se desee.

La gran polémica emergió en los dos primeros meses de pandemia. El Gobierno puso en marcha, a través del ICO, 100.000 millones de euros en avales para liquidez. La banca se afanó en canalizar todo el dinero que necesitaran empresas y autónomos... pero casi desde el principio se detectó que estaban condicionando la concesión de los préstamos a contratar con ellos un seguro. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -también el Banco de España- tomó cartas en el asunto y advirtió al sector contra esas prácticas; es más, abrió un buzón específico de denuncias .

Todo ello ha derivado en un expediente de Competencia a Banco Santander, Caixabank (y la extinta Bankia) y Banco Sabadell por «posibles prácticas restrictivas de la competencia en la comercialización de las líneas de avales ICO». «La CNMC investiga la vinculación a distintos productos que los bancos habrían exigido como condición para que los clientes pudieran acceder a las líneas de avales ICO Covid . Además analiza la utilización de los créditos como mecanismo para reestructurar deudas financieras preexistentes», anunció la institución en junio de 2021.

Sin embargo, las fuentes consultadas por ABC explican que estas prácticas han seguido produciéndose en el sector en 2021, ya con las advertencias realizadas por los reguladores sobre sus cabezas. Fuentes de la CNMC señalan que «las actuaciones de instrucción en un expediente sancionador incoado son confidenciales y no podemos revelar, confirmar ni desmentir nada por el deber de secreto que tenemos en la LDC. Simplemente podemos indicar que las potenciales quejas o denuncias que se puedan recibir al respecto se analizarían para, en el supuesto de tratarse de los mismos hechos analizados en el expediente incoado, incorporarlas al mismo ».

«La persona firma lo que haga falta»

«Con los mecanismos de presión que ejerce la banca, en un momento psicológico duro con la pandemia y con todo el sufrimiento, a alguien que tenga la empresa parada y que necesita un crédito ICO ... En ese momento la persona firma lo que haga falta», señala Javier Barberá, presidente del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros. En su caso denuncia los presuntos abusos que comete el sector con la presión que ejerce sobre el cliente, la falta de información que le proporcionan y la falta de alternativas que le dan. Y habla tanto para los créditos ICO como para otros, como los hipotecarios o los de consumo.

Desde la Asociación Española de Corredurías de Seguros y Reaseguros (Adecose) también hacen hincapié en que estas prácticas de las entidades financieras son una realidad en el mercado . «Hemos podido recopilar numerosas incidencias y quejas por parte de las corredurías asociadas a este respecto, denuncias que ya se habían detectado y advertido públicamente al inicio de la concesión de dichos préstamos ICO», explican desde la organización. Asimismo, comentan que no solo han tomado conciencia de que esto ocurra con los créditos por la pandemia, sino con otro tipo también de financiaciones a empresas y particulares.

Corredores y mediadores de seguros pasan al ataque contra los presuntos abusos de los bancos, y estos se defienden de las acusaciones de malas prácticas. «Por lo que conocemos no hay datos oficiales sobre las potenciales reclamaciones en el caso de los préstamos con aval. Los bancos se comprometieron a no vincular los préstamos ICO a cualquier otro producto bancario, como los seguros. Dudamos de cualquier forma sobre la veracidad de los elevados casos que se mencionan y sobre su intencionalidad, que puede responder al interés de terceras partes. Por último, sobre el expediente de la CNMC, como dijo el propio organismo, su apertura no prejuzga el resultado final», indican fuentes de la patronal AEB.

Colaboración pública

Adecose, por su parte, añade también que esto «es un procedimiento frecuente que se ha visto acrecentado en los últimos años», en relación a que cada vez se ha venido exigiendo más la contratación de un seguro con el banco para que se otorgue un crédito.

Por todo ello, dado el ‘boom’ que se ha producido con las denuncias sobre los créditos ICO , tanto los corredores como los mediadores de seguros llevan ya algunos meses trabajando con la CNMC para proporcionar información sobre los presuntos incumplimientos que hayan cometido las distintas entidades. Recopilan denuncias, quejas e información sobre las prácticas bancarias para que la institución pueda realizar su trabajo con mayor facilidad y disponiendo de todos los datos que puedan recabar.

Asimismo, los mediadores se han reunido ya con el Gobierno y el defensor del pueblo, y están pendientes de hacerlo con el Banco de España para alertarle también de toda esta problemática.