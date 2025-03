Ábalos insiste en los incentivos fiscales y defiende que son más efectivos que limitar los alquileres

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, defendió este lunes que los incentivos fiscales que propone en la futura ley de vivienda para frenar la subida de los alquileres es una medida «mucho más efectiva» que la exigencia de Unidas Podemos de limitarlos. Así se pronunció Ábalos en la rueda de prensa que ofreció en la sede del PSOE tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal encabezada por el líder de los socialistas y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde se mostró seguro de que habrá «acuerdo» en la coalición de Gobierno sobre la nueva ley de Vivienda pese a «todas las polémicas» entre el PSOE y Unidas Podemos.

En esta línea, tras referirse a las palabras de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en las que también dio por seguro el acuerdo, reivindicó que esta futura ley es «mucho más» que la regularización de los alquileres y confió en que «nacerá del acuerdo», al mismo tiempo que garantizó que los socialistas cumplirán el acuerdo.

La futura ley hará efectivo el derecho constitucional a la vivienda digna y frenará las subidas abusivas de los alquileres, según aseguró el ministro, quien añadió que también va a favorecer «la oferta en condiciones asequibles a las personas con menor renta, a los jóvenes y a los colectivos más vulnerables».

En cuanto a las críticas de Unidas Podemos a los incentivos fiscales por beneficiar a los grandes tenedores de vivienda, recordó que el fin es hacer dichos incentivos «más progresivos y más justos». Además, recordó que se aplica al IRPF, un impuesto del que no se benefician las sociedades, y que en España el 85% de las viviendas en alquiler pertenecen a pequeños propietarios.

En todo caso, aseguró que en la futura ley «hay muchas medidas» para evitar el incremento abusivo de los alquileres y para favorecer el incremento de la oferta porque «si no incrementamos la oferta, no vamos a bajar los precios», sentenció.

Por último, destacó que el conjunto de medidas estructurales planteadas en la ley ofrece seguridad jurídica frente a «cualquier recurso que se pueda plantear» y reiteró que «es muy ambiciosa», por lo que concluyó que «no la podemos reducir» solo a esa la limitación de los precios.

«Va a haber acuerdo»

Horas antes, Yolanda Díaz expresó su convencimiento de que habrá acuerdo en el Gobierno de coalición para regular el precio de los alquileres: «No se trata de ceder, va a haber acuerdo seguro», indicó. Preguntada a su entrada a la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la Cámara Baja, la ministra dijo estar «segura de que habrá acuerdo» en este sentido.

Así, ha señalado que, tras el desempleo, «seguramente el segundo gran problema es la vivienda», que además se trata de «un derecho fundamental» reconocido en la Constitución y «en las normas internacionales», y que «el Gobierno quiere abordar uno de los principales problemas del país».

Preguntada sobre quién cederá en la disputa que mantienen entre el PSOE y Unidas Podemos sobre cómo abordar la regulación de los precios del alquiler, la ministra ha replicado que «no se trata de ceder, va a haber acuerdo seguro».

Podemos critica la propuesta

La propuesta del PSOE para reducir el precio del alquiler en áreas tensionadas es aumentar el nivel de desgravaciones fiscales en el IRPF a los propietarios, hasta un 90%, para formalizar un nuevo contrato con menor renta . Tanto para Montero como para la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, esta propuesta cumpliría el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, pese a no contener la intervención de los precios.

Frente a ello, Unidas Podemos considera que el sistema de incentivos no es suficiente y no daría cumplimiento al pacto de coalición ni lo acordado para aprobar la Ley de Vivienda. Además, señala que el sistema de incentivos no solo no bastará, sino que además va en la línea de beneficiar a los grandes tenedores de vivienda.

Así, consideran que es «antisocial, al promover que quien más tiene y más ha contribuido a hinchar la burbuja se beneficie en mayor medida de estos incentivos sostenidos con el dinero de todos».