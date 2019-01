Ábalos comparecerá el jueves en el Congreso por el Conflicto del taxi Fomento llama al presidente de la Comunidad de Madrid a «ponerse las pilas» para resolver el problema

María Cuesta

@cuestaguilar Seguir MADRID Actualizado: 28/01/2019 14:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, comparecerá finalmente el próximo jueves en el Congreso de los Diputados para explicar la postura del Gobierno sobre la huelga indefinida que el sector del taxi desarrolla en Madrid. Así lo ha avanzado el secretario de Estado de Transporte, Pedro Saura, esta mañana durante la Comisión de Fomento por los Presupuestos de 2019 -que precisamente arrancó con retraso debido a que algunos diputados se incorporaron tarde a la sesión por los problemas de tráfico ocasionados por los paros- y donde ha aprovechado para defender que « en toda Europa, la movilidad urbana es competencia de las administraciones locales y autonómicas».

En una jornada especialmente complicada en Madrid por el conflicto del taxi, que vive hoy su octavo día consecutivo de paros, la Comisión de Fomento ha estado especialmente marcada por una pugna que, sin embargo, desde el Ejecutivo han intentado recurrentemente trasladar a las Comunidades Autónomas. De hecho, Saura no ha dudado en lanzar un dardo al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y ha dicho no entender «por qué no se ha puesto las pilas para resolver el problema» y ha añadido que desde septiembre «ha estado mirando para otro lado y pensando en quién va a ser su candidato», lo que ha calificado de «irresponsabilidad».

Saura ha subrayado además, que «nunca» van a regular «a favor de los grandes fondos de inversión», algo que el portavoz de Ciudadanos Fernando Navarro ha recriminado al secretario de Estado y ha asgurado que este discurso sobre fondos de inversión es «de confrontación, de buenos y malos».

En lo referente a los Presupuestos, Saura ha defendido unas cuentas en las que la inversión ascenderá hasta los 9.973 millones de euros, un 26,6% más que en el año anterior. En concreto, destacó una inversión de 3.000 millones en la compra de trenes de Cercanías en 2019 y denunció que el anterior Ejecutivo no compró ni uno de ellos, ni de los de larga distancia, entre 2012 y 2018.

Saura también destacó la el aumento de los fondos destinados a vivienda, que se incrementa un 43,4%, para romper con la tendencia de años anteriores, en los que se redujo un 61%. «Una de las grandes palancas que tiene el Gobierno para cambiar el modelo económico y apostar por la política social y para apoyar el medio ambiente es el Ministerio de Fomento», afirmó el secretario de Estado.