90 Varas, el arte de mimar la cerveza

Aportan una manera diferente de entender la cerveza, un universo de olores y sabores hasta el momento desconocido por los consumidores de cerveza. Son una empresa familiar que pretende influir positivamente en el medio rural con un producto de gran calidad desarrollado por artesanos con un relato que habla de su tierra, de su cultura y tradiciones. En un mercado que vive un «boom» de las cervezas artesanas, son los factores diferenciadores de Cerveza 90 Varas, un proyecto familiar arraigado a la tierra en la que nace, en Segovia, que comenzó a rodar en el mercado hace algo más de tres años.

«Nuestro sueño se hizo realidad en mayo de 2016 con la puesta en marcha del proyecto, la reforma del local y las primeras elaboraciones que comenzamos a comercializar al inicio de 2017», asegura Rosa Matías, responsable de marketing y comunicación, una de las dos pieza del proyecto junto a Esteve Puigpinos, el alma del negocio, un maestro cervecero, experto en logística y con experiencia acumulada en varios sectores que decidió terminar con su antigua vida y emprender con un negocio que le permitiera acceder a una mayor calidad de vida y a un compromiso más cercano con el medio rural.

Edicto emitido por Alfonso X el Sabio

¿Por qué 90 Varas? Matías relata que su nombre procede de un edicto de 1273 emitido por Alfonso X el Sabio por el cual se establece que el ancho de una cañada real sea de 90 varas castellanas, el equivalente actual a 75 metros. Fue entonces -dice- cuando Cerezo de Abajo adquirió trascendencia, al ser sitio de paso de dos cañadas muy importantes: la cañada real soriana occidental y la cañada real segoviana. Hoy es un proyecto que genera empleo, dinamiza el tejido empresarial y facilita el desarrollo de otros proyectos

Esteve Puigpinos, maestro cervecero - ABC

La firma familiar vende sus cervezas en Segovia. «Es nuestro territorio natural más importante y es donde tenemos una implantación más relevante. No resulta fácil entrar en el canal de distribución, pero detectamos que el consumidor está comenzando a demandar cervezas artesanas de calidad», explica Rosa. Asegura también que cada vez es más frecuente «recibir visitas en nuestras pequeñas instalaciones de personas que quieren ver dónde y cómo se elabora la cerveza artesanal. Nos encanta compartir un rato de cultura cervecera mostrando el proceso de elaboración y las materias primas, probando los diferentes estilos y variedades de cerveza para que los consumidores entiendan las diferencias entre los procesos industriales y los artesanales».

Un consumidor exigente

Explica que tienen un consumidor muy exigente y que «ahora solo falta concienciarlo en el consumo de producto local y de proximidad». Un valor añadido es que todos los ingredientes que utiliza la firma cervecera para la producción de 90 Varas son naturales y solo los necesarios para elaborar cerveza son el agua, procedente de la Sierra de Ayllón; las mejores maltas del mercado; lúpulos aromáticos seleccionados; y levaduras frescas.

«Cerveza 90 Varas no es solo una oferta diferente de cerveza artesana y de calidad; entre nuestros objetivos también está promocionar el enclave en el que nos encontramos, Cerezo de Abajo, contribuyendo a la consolidación de una economía local y tratando de fijar población en el medio rural. Con este propósito, apoyamos la promoción de eventos deportivos o culturales en la zona y apostamos por hacer marca en la provincia de Segovia, para luego poder llegar a otros puntos del territorio nacional y quién sabe si pronto más allá», afirma la responsable de marketing .

Rosa Matías, responsable de comunicación y marketing - ABC

La firma disponemos de siete variedades de cerveza, tres fijas y cuatro estacionales y una edición especial que lanzan para experimentar con nuevas recetas. Estas variedades tienen que ver con la calidad de agua en la sierra segoviana y con un viaje por tipos muy diferenciados de cervezas. Siete variedades a las que se unirán otras tantas próximamente, ya que la firma trabaja ya en ellas. Solo en 2018 elaboraron 22.000 litros de cerveza y, aunque no se plantean incrementos significativos de producción, si apuestan por un crecimiento basado en el conocimiento de marca y en la flexibilidad para «adaptarnos -aseguran- a un mercado muy inmaduro, pero en plena expansión».

Pocas ayudas para emprender

Como tantos otros empresarios, la familia cervecera se queja de que en España sigue siendo muy difícil emprender, especialmente en el mundo rural «A pesar de las campañas y las informaciones que nos venden, el emprendedor en el medio rural que no se dedique al sector primario, es invisible para las administraciones. No existe un sistema válido y realista, no hay una voluntad expresa de mejorar la situación y al final, la realidad es que los emprendedores de otras comunidades autónomas reciben ayudas y compiten en tu mismo sector, mientras tu partes con desventaja. Por supuesto no existen exenciones fiscales para aquellos que tienen la feliz idea de intentar revertir la despoblación», resalta Rosa Matías.

Los planes de 90 Varas a corto plazo pasan por consolidar la oferta y crecer en el entorno entorno, apoyar la promoción de la cultura artesanal y cervecera y «ser capaces de ser un punto de apoyo económico y social en nuestra comarca. Todo ello ofreciendo cervezas frescas y divertidas que nos hagan recordar a nuestros pueblos».