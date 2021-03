10 Formas de ganar dinero desde casa A continuación te vamos a contar algunas de las opciones que más éxito están teniendo en la actualidad y con las que puedes conseguir un dinero extra, o quien sabe, un trabajo estable para el futuro

Ganar dinero desde casa siempre ha sido una de las metas más buscadas por mucha gente. Poder trabajar desde casa y conseguir unos ingresos mensuales mientras puedes atender otras tareas del hogar es el sueño de mucha gente pero, ¿es esto posible?

A continuación te vamos a contar algunas de las opciones que más éxito están teniendo en la actualidad y con las que puedes conseguir un dinero extra, o quien sabe, un trabajo estable para el futuro.

Opciones para ganar dinero desde casa online y offline

Aunque lo más demandado habitualmente suelen ser opciones para ganar dinero online, también existen formas de lograr ingresos con otro tipo de trabajos, así que os vamos mostrar todas las opciones disponibles para no dejarnos nada en el tintero

1.Escribir un blog

Pues si, por curioso que parezca, hay mucha gente logrando ingresos todos los meses a base de escribir sobre lo que le gusta en un blog. No es rápido ni sencillo, pero si logras encontrar un tema que te apasione y que tenga demanda, con el tiempo puedes conseguir que tu blog te genere unos ingresos recurrentes todos los meses gracias a añadir publicidad en él.

2. Traducción de contenidos

Si se te dan bien los idiomas, puedes ofrecer tus servicios de traducción en plataformas especializadas. Hay una gran demanda de traducciones de contenidos donde suelen pagar un fijo mensual o una cantidad por trabajo realizado.

Puedes traducir todo tipo de documentos o incluso sitios web que requieran ser traducidos a diferentes idiomas. Existen muchas opciones en este campo.

3. Redacción de contenidos

Si no quieres tener tu propio blog pero se te da bien escribir o dominas una temática en concreto, puedes escribir en revistas especializadas. Normalmente este tipo de sitios pagan un fijo por cada artículo que publiques. Este tipo de sitios buscan redactores de forma constante, por lo que puedes enviar un email al medio o blog que te guste ofreciendo tus servicios de redacción.

4. Vende tus fotografías

¿Eres bueno sacando fotos? Existen sitios web donde puedes subir tus fotografías y ponerlas a la venta. Normalmente te pagan por cada descarga que logres vender y la plataforma se queda una pequeña comisión. Cuanto más fotografías subas más opciones de venderlas tienes.

5. Crea un curso online

Volvemos a la especialización. Si eres bueno en algo y se te da bien enseñar-. ¿Por qué no crear un curso online y venderlo? Al igual que existen sitios donde vender tus fotografías, existen marketplace donde vender tus cursos online. Tu lo grabas y lo subes a la plataforma, y ellos se encargan de darle visibilidad y de los aspectos técnicos del curso. Por cada curso que se venda tu te llevarás un porcentaje de la venta.

6. Vende productos de artesanía y joyería

Plataformas como Etsy han popularizado la venta online de joyería, bisutería y manualidades por internet. En este sitio puedes poner a la venta tus creaciones y tener acceso a millones de potenciales clientes.

7. Hazte Youtuber

Si eres buen comunicador y no tienes vergüenza de hablar en público, grabar vídeos y subirlos a Youtube es una buena opción. Puedes hacer tutoriales o incluso hacer reviews de productos.

8. Da clases particulares a niños

Esta opción es válida tanto online como de forma física. Puedes dar clases a niños por Skype o en tu propia casa y sacarte un sueldo extra con ello. Puedes anunciarte en plataformas de anuncios clasificados en internet y conseguir tus primeros alumnos.

9. Saca perros a pasear

Existen webs especializadas donde puedes ofrecerte para pasear a perros. Aunque no te lo creas, existe gente que tiene perro pero no tiene tiempo o no quiere sacarlos a pasear. Puedes ganar un dinero con eso también.

10.Deshazte de las cosas que ya no utilices

Seguro que en casa hay un montón de artículos que hace tiempo que dejaste de utilizar pero aún están en perfecto estado. Si es así, puedes darles una segunda oportunidad y ponerlas a la venta en alguna plataforma de venta de segunda mano. Tu puedes sacar un dinero por esos artículos y otra persona sacarles partido.

¿Es fácil ganar dinero con estos trabajos?

Fácil no es, no te lleves a engaño. Cualquiera que sea el tipo de trabajo que elijas, te va a requerir siempre una disciplina. Si eliges escribir un blog, no vas a conseguir dinero desde el primer día, ni mucho menos. Si decides dar clases, te costará conseguir tus primeros alumnos, y si no eres bueno los perderás rápidamente.

Lo que si tienes que tener claro es que si eres constante y haces bien las cosas, los resultados acaban llegando, pero como todo en la vida, nadie dijo que fuera fácil y ni mucho menos que se pueda ganar dinero rápido.