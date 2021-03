Día 1 del Ibex 35 sin Bankia: casi una década en los tribunales que terminó en nada La entidad ya no cotiza en la Bolsa española y solo queda Caixabank en el parqué tras consumarse la integración legal

Daniel Caballero Madrid Actualizado: 29/03/2021 01:31h

Una década después, Bankia deja de cotizar en Bolsa. La sociedad ya no existe y, desde hoy, su nombre deja de figurar en el Ibex 35. En el parqué solo queda Caixabank tras completarse la integración legal de la fusión. En la historia perdurará el periplo judicial por la operación de saltar a los mercados.

El origen de Bankia se remonta a finales 2010, con la unión de siete cajas de ahorros: Caja Madrid, Bancaja, Caja Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja. Unos meses después, en julio de 2011, llegó la salida a Bolsa. Por aquel entonces Rodrigo Rato era el presidente de la entidad y fue el encargado de tocar la campana en la sede del selectivo español. Una imagen icónica en la trayectoria del banco, para siempre marcada por el dilatado procedimiento judicial que vendría poco tiempo después. A mediados de 2012, Bankia fue rescatada. Un rescate que, sumando BMN, supera los 24.000 millones de euros, de los que apenas se han recuperado alrededor de 3.300 millones.

Prácticamente ahí comenzó el que luego se llamaría 'caso Bankia'. El caso que mejor representa la anterior crisis financiera y que tuvo atenazadas a decenas de personas implicadas en una macrocausa en la Audiencia Nacional. La salida a Bolsa se demostró un error, como más adelante reconoció el propio banco, y tuvieron que ser los tribunales los que arrojaran luz sobre si hubo delito o no.

Años y años de instrucción, a lo que luego se sumó una larguísima fase de juicio oral. La imagen de la entidad quedó dañada para siempre... hasta que la Audiencia Nacional dictó sentencia. Los 34 acusados por la salida a Bolsa quedaron absueltos por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal. El golpe reputacional de estar en los tribunales ya era imborrable, pero para el recuerdo quedará también que, según la justicia, no se cometió delito alguno en la operación; ni estafa a los inversores ni falsedad contable. Nada.

La sentencia del 'caso Bankia'

La sentencia, de 442 páginas, destacó que la salida a Bolsa contó con la aprobación de todos los supervisores: Banco de España, CNMV, FROB y EBA; que el folleto contenía una «amplia y certera» información financiera y no financiera; que no hubo falsedad en las cuentas de 2011 dado que jurídicamente no podían considerarse como tales; y que de ninguno de los acusados se ha predicado nada más allá de conductas «genéricas». El fallo trae cuenta del juicio celebrado entre el 26 de noviembre de 2018 y el 1 octubre de 2019, cuando a lo largo de 74 sesiones fueron interrogadas las 31 personas físicas acusadas, así como las jurídicas Bankia, BFA y Deloitte, más de medio centenar de testigos y una veintena de peritos. «Lo que resulta evidente a todas luces es que el proceso que culminó con la salida a Bolsa de Bankia fue intensamente supervisado con éxito por el Banco de España, la CNMV, el FROB y la EBA, contando en definitiva con la aprobación de todas las instituciones», dijo la Audiencia Nacional.

«La información financiera incluida en el Folleto era más que suficiente para que los inversores mayoristas y minoristas se formasen un criterio razonado sobre el valor de la compañía que se estaba ofertando», añadía la sentencia, que fue especialmente dura con la Fiscalía. El fallo señaló la «orfandad probatoria» de Anticorrupción y criticó el cambio de criterio en el caso de la falsedad contable. El resultado: el Ministerio Público optó por no recurrir la sentencia.

Rodrigo Rato, la cara más visible de la salida a Bolsa, fue también absuelto de cualquier responsabilidad penal en este caso, aunque sí fue condenado por las llamadas 'tarjetas black', y todavía le queda sentarse en el banquillo por el origen de su patrimonio. Pero, sin duda, el aval de la justicia al salto al parqué fue una liberación para él y todo el equipo de Bankia.

Sin embargo, lo que será irreparable será el daño personal que causó esta macrocausa. Especialmente a quienes se ha comprobado que jamás cometieron ningún delito, ni en las 'tarjetas black' ni en la salida a Bolsa. Es el caso de Francisco Verdú, entonces consejero delegado, que tuvo que dimitir al conocerse su imputación. Como apuntó a ABC tras conocer la sentencia, quedó totalmente destrozado a nivel profesional.

Desaparición paulatina

La fusión con Caixabank es el fin de una era en España. Y pronto no quedará rastro visible de Bankia. El viernes ya se eliminó la sociedad del Registro Mercantil de Valencia (donde tenía su sede social) y cerró su último día en el Ibex 35. Lo hizo ganando un 2,65%, dejando la acción en los 1,78 euros.

Su desaparición de la Bolsa es solo uno de los primeros pasos que ya se han dado. La integración legal está completada; mañana ya se celebrará el primer consejo de administración del nuevo Caixabank. Y los trabajos para borrar del mapa la marca Bankia ya han comenzado. Este fin de semana se eliminó su logo de la torre Kio en el Paseo de la Castellana de Madrid; todo un emblema de la capital en el edificio inclinado, donde ya figura la estrella del banco de origen catalán y su nombre.

En las próximas semanas se irán cambiando los logos y las oficinas a lo largo y ancho de España, para culminarlo de cara a principios de verano. Mientras, por delante queda la integración tecnológica pero el proceso avanza a toda máquina. Sin prisa, pero sin pausa, para que a finales de 2021 Caixabank ya opere como un solo banco y con una sola marca.