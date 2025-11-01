Suscribete a
ABC Premium

Aagesen deja en el aire el futuro de Almaraz hasta que pasen los comicios extremeños

Sus socios de Sumar salen en tromba para decir que no deben «ceder a las presiones» de las empresas

No hará observaciones hasta que el CSN presente el informe sobre la central, que podría demorarse hasta 2027

Las ministras Sara Aagesen y Yolanda Díaz
Las ministras Sara Aagesen y Yolanda Díaz JAIME GARCÍA

Raúl Masa y Adrián García Durán

Nueva patada para adelante del Gobierno para pronunciarse sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz. Este jueves las propietarias de la planta presentaron en tiempo y forma la solicitud de prórroga. Se esperaba que el Ministerio para la Transición Ecológica se ... pronunciase al respecto, pero ha vuelto a llevar el debate a un punto muerto. Ahora mismo no se sabe qué sucederá, aunque todo parece desembocar en una cuestión política.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app