Estonia denuncia que tres aviones de combate rusos han violado su espacio aéreo

Aena destina 6.000 millones a ampliar los aeropuertos: 500.000 m2 'extra' en Barajas, 100.000 en Alicante y 109.000 en Málaga

El gestor aeroportuario anuncia la mayor inversión en infraestructuras de su historia, que pretende financiar a través de deuda

Ryanair amenaza con recortar otro millón de plazas en España el próximo verano

Un avión despega en Santiago de Compostela
Un avión despega en Santiago de Compostela EFE
Xavier Vilaltella

Xavier Vilaltella

Madrid

Aena se dispone a acometer la mayor inversión en infraestructura de su historia, una que evoca a los años del 'boom' de la obra civil, antes de la crisis de 2008. Exactamente, y según avanzó el presidente Pedro Sánchez el pasado jueves, el gestor ... aeroportuario invertirá 12.888 millones de euros entre 2027 y 2031 para ampliar o actualizar prácticamente todos los aeropuertos de nuestro país. Exactamente, serán 6.051 millones los que se destinen a construir nuevas infraestructuras y ampliar las que ya existen.

