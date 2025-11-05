Más de 37.000 trabajadores indefinidos firmaron más de un contrato en octubre

El avance en la afiliación registrado este último mes de octubre vuelve a constatar una realidad en la que se mueve el mercado laboral español más allá de las grandes cifras: 37.555 ciudadanos firmaron más de un contrato de tipo indefinido en menos ... de 30 días. Por esta situación han pasado un 6% de los trabajadores que han conseguido trabajo este octubre, según los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo en los que se refleja cómo cada vezhay más españoles que sufren esta circunstancia.

La modalidad de trabajo fijo ha dejado de implicar estabilidad en el empleo al menos para todos los que la rubrican habida cuenta de que los 643.183 contratos firmados han estado repartidos entre 605.628 personas en octubre. A una media de 1,06 trabajadores por contrato fijo. A medida que ha ido avanzando el año, la proporción de fijos con varios contratos al mes sigue asentándose como una vía más para las empresas.

Desde que se puso en marcha la reforma laboral, a principios de 2022, han sido 1,4 millones los trabajadores que han firmado distintos contratos indefinidos dentro de un mismo mes analizado. En épocas de mayor eventualidad laboral no se dan con tanta asiduidad los fijos de corta duración, pero en otras etapas del año las empresas recurren mucho más a esta posibilidad para cubrir lo que antes era un temporal.

Hay varios periodos del ejercicio en los que casi uno de cada diez ciudadanos que rubrican esta derivada laboral acaban siendo despedidos en poco tiempo y tienen que volver a iniciar la búsqueda de un empleo fijo que también está dejando sus fugas desde que se puso en marcha la reforma laboral, hace ahora tres años. Así lo explica Valentín Bote, director de Randstad Research, quien recuerda que «esta modalidad también implica un despido en la práctica».

Lo que ocurre es que al eliminarse el contrato por obra y servicio en la reforma laboral de 2022, la mortalidad del contrato indefinido crece mucho, como así ha ocurrido en estos ejercicios. Por eso, Bote considera que en ocasiones hay una «ficción» al interpretarse que ahora «el trabajador está siempre más protegido», cuando –indica– las estadísticas no lo muestran siempre así.

Los datos de afiliación y paro de octubre también subyace cómo la proporción de contratos indefinidos acordados con respecto a los temporales sigue disminuyendo. De los más de 1,5 millones rubricados este último mes, un 42,6% son fijos, frente a un 57,3% eventuales. Durante los primeros meses de la reforma laboral, la proporción de fijos rozaba el 46% del total. En cualquier caso, son registros muy superiores a los que había hasta 2021, cuando apenas uno de cada diez contratos eran de esta tipología.

El mercado laboral ha mantenido un ritmo dinámico en octubre aunque lo ha hecho apoyado fundamentalmente en las contrataciones materializadas en un solo sector: el de la educación. El inicio definitivo del curso escolar en todas sus etapas, incluidas universidades, ha permitido que el número de afiliados medios haya avanzado en 141.926 y el total de cotizantes se encuentre en los 21,8 millones, según los datos proporcionados por el Ministerio de Seguridad Social.

Pero de todo el empleo creado en octubre, 167.323 afiliados corresponden exclusivamente al sector educativo, explicando prácticamente nueve de cada diez afiliados del último mes. Por el contrario, como era de esperar y ocurre todos los años por estas fechas, la hostelería se ha dejado más de 50.000 afiliados medios, mientras que las actividades sanitarias y de servicios sociales, más de 34.000, y los trabajos administrativos, más de 16.000.

Mientras tanto, el número de personas desempleadas registradas en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al finalizar el mes de octubre ha subido en 22.101 personas respecto al mes de septiembre (0,91%). Es un incremento que se sitúa por debajo de la media para este mes. De esta forma, el paro registrado se ha situado en 2.443.766, el más bajo en un mes de octubre desde 2007.

Los pequeños negocios sufren más

A pesar de que el Gobierno se ha felicitado por estos datos, desde CEOE han alertado ante el aumento de costes y la falta de certidumbre y de seguridad jurídica, que «lastran la ocupación en las microempresas», cuyo peso en el empleo descendió del 21,6% en 2019 al 18,39% en septiembre de 2025. «La destrucción del tejido productivo es más evidente en las empresas con entre 1 y 2 empleados y que concentran más de la mitad del tejido empresarial, registrando 22.650 negocios menos», indica la patronal. Por sectores, «persiste el retraso en la recuperación» hacia los valores previos a la crisis sanitaria, tanto en la industria como en la agricultura, donde los cambios normativos han provocado la pérdida de casi 11.700 afiliados.

En el caso de los autónomos, han crecido en 9.142 en el último mes hasta alcanzar los 3,42 millones millones. En el último año, el número de autónomos medios nuevos ha crecido en más de 37.000. Pero desde ATA advierten de que son las grandes y medianas empresas las que están liderando la creación de empleo. «Los autónomos y empresas de 1 a 3 trabajadores siguen destruyendo empleo«, apunta la organización. Para Lorenzo Amor, presidente de ATA, «los autónomos en estos momentos están viviendo una situación con cada día más trabas, más zancadillas, más obligaciones… lo que les hace muy difícil no solamente crear empleo, sino incluso mantenerlo», señala Amor al analizar los datos de afiliación.