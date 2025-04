Más de 30.000 trabajadores fijos son despedidos cada mes en el último año

El trabajo indefinido ha dejado de estar vinculado a la estabilidad histórica que otorgaban este tipo de puestos en España. A lo largo del último año han sido 30.800 los ocupados que, de media, han firmado más de un contrato fijo en el mismo mes, según los datos estadísticos del Ministerio de Trabajo en los que se refleja cómo hay más firmas de contratos indefinidos que personas en esta situación laboral.

En algunos meses del año, casi uno de cada diez ciudadanos que rubrican esta modalidad laboral acaban siendo despedidos en poco tiempo y tienen que volver a iniciar la búsqueda de un empleo fijo que también está dejando sus fugas desde que se puso en marcha la reforma laboral, hace ahora tres años. Así lo explica Valentín Bote, director de Randstad Research, quien recuerda que «esta modalidad también implica un despido en la práctica». Este experto argumenta que «al eliminarse el contrato por obra y servicio en la reforma laboral de 2022, la mortalidad del contrato indefinido crece mucho», como así ha ocurrido en estos ejercicios. Por eso, Bote considera que en ocasiones hay una «ficción» al interpretarse que ahora «el trabajador está siempre más protegido», cuando –indica– las estadísticas no lo muestran siempre así.

La concatenación de contratos indefinidos se ha asentado en una parte de los trabajadores que ven cómo sus empresas liquidan sus trabajos y lo hacen, en muchas ocasiones, casi sin ofrecerles una indemnización por el escaso tiempo que llevaban trabajando. En realidad, lo que está ocurriendo, según explican varios despachos de abogados laboralistas consultados por ABC, es que una empresa se vale del periodo de prueba para después despedir a ese trabajador sin dar ninguna explicación, ni cuantía económica. De esta forma, si se generaliza esta práctica, el indefinido se convierte, de facto, en un temporal. Aunque este tipo de estrategias pueden implicar un «uso inadecuado» de esta modalidad de contrato, que no está pensada para ser liquidado, sino con carácter permanente, salvo que las circunstancias futuras lo impidan, para lo que está pensada la indemnización correspondiente.

En todo 2024, ver extinguido un contrato por despido o por no superar el periodo de prueba fue más habitual que nunca, según las estadísticas de la Seguridad Social. Entonces se registraron 1,06 millones de bajas de afiliación por despido y otras 999.550 por no pasar el filtro de las primeras semanas en el puesto. La suma supone un récord de 2,06 millones que supera en un 87,9% los niveles previos a la reforma laboral.

El periodo de prueba tiene límites que varían según el tipo de trabajador y la empresa. Para los técnicos titulados, no puede ser superior a seis meses, mientras que para el resto de trabajadores es de dos meses. En empresas con menos de 25 trabajadores, este límite se reduce a tres meses para los que no sean técnicos titulados. Además, como legalmente no se considera un despido, la empresa no tiene la obligación de pagar un finiquito.

El último dato disponible, del mes de marzo, revela cómo se firmaron 508.662 contratos indefinidos de los que se beneficiaron algo más de 483.000 trabajadores. Es decir, hubo una brecha de 25.600 personas, que pudieron acumular dos contratos indefinidos en un mismo mes. La tendencia ha sido incluso peor en los últimos meses. Desde abril del año pasado, se han formalizado 644.000 contratos fijos para menos de 608.000 personas.

Mucha rotación

Por poner estos datos en perspectiva, la rotación de contratos temporales se encuentra en la media de los 1,30 cada mes. Es decir, cada trabajador eventual formaliza 1,3 empleos en 30 días, ante la sucesión de diversos trabajos en los que va siendo requerido y va abandonando cuando se acaban esas circunstancias de la producción. En el caso de los fijos, ese ratio se encuentra algunos meses del año cerca del 1,10. Aunque no es una referencia comparable «sí que se encuentra en máximos históricos», según explica Valentín Bote. Además, se da la circunstancia de que la rotación de contratos es superior entre los hombres que en el caso de las mujeres. Solo los datos del último mes reflejan cómo se registraron 1,06 contratos de ellos frente a los 1,04 de ellas.

La mortalidad de un fijo, entendida como el momento en el que ese contrato acaba en un despido, ha cambiado con el paso de los años. Antes de la pandemia, un evento que supuso un 'shock' para el mercado laboral, un 40% de esos contratos indefinidos moría antes de cumplir un año. Ahora, varios análisis estiman que más del 60% de los indefinidos finaliza su relación laboral con su empresa en menos de 12 meses. Estos datos se obtienen a través de la muestra continua de datos laborales con el histórico de la cotizantes a la Seguridad Social.

El crecimiento de estos despidos fijos ha ido creciendo a medida que disminuían los temporales y, sobre todo, con el auge de la contratación de fijos discontinuos. Se trata de la modalidad de trabajo más novedosa de la última reforma laboral, que puso sobre la mesa la obligación de formalizar este contrato ante el abuso que se realizaba del eventual, tal y como admiten tanto patronales como sindicatos.