Así es Yu Zidi, la niña prodigio del Mundial de natación que rompe récords con 12 años

La natación es un deporte de prodigios, como Yu Zidi. Katie Ledecky despuntó en la natación mientras compartía hamburguesas y refrescos con sus compañeros de instituto. Y fue una revolución. Yu Zidi todavía hace deberes de Primaria mientras deslumbra en la piscina del Mundial de ... Singapur entre los adultos. Dos vidas en una que bien podrían señalarse como antagónicas, aunque para la nadadora china lo de conseguir récords de experimentadas campeonas es, simplemente, otro juego del recreo.

Los niños van a París: ¿es una barbaridad que críos de 11 años compitan en unos Juegos?

La Federación Internacional impuso condiciones más restrictivas para los menores desde que Alzain Tareq nadó con 10 años en Kazán 2015. Solo podrían acudir a una competición internacional de este calibre con más de 14 años, o si consiguieran una marca de las llamadas A. Zidi logró tres el pasado mayo. Así que está en Singapur porque se lo ha ganado, cuarta en los 200 estilos, a seis centésimas del bronce. La edad es solo un número.

Descubrieron su talento también así, jugando. Su padre la llevó a un parque acuático en un calurosísimo verano de hace seis años y un entrenador que pasaba por allí le preguntó si quería nadar mejor y más rápido. Convenció a la familia de que quizá era una buena idea apuntarla a un cursillo de natación. «El verano era demasiado caluroso y mi papá me llevó al parque acuático. Disfruté del agua y pasé mucho tiempo en diferentes piscinas pequeñas para niños. Un día, un entrenador se me acercó y me preguntó si quería nadar más rápido», recogen estas declaraciones en la Agencia de Noticias Xinhua.

Con seis años, era una hora al día, puro juego. Desde los nueve, Zidi mantiene un régimen de entrenamientos dobles en el Club de Natación Hebei Taihua Jinye (al sur de Pekín, y con su ídolo Li Bingjie), y con diez años, los primeros resultados que asombraron a todos, en categoría absoluta. En 2024, su nombre en los rankings nacionales. En mayo de 2025, su nombre en tres marcas para asegurarse una plaza para el Mundial de Singapur. Este julio, séptima en las semifinales de 200 estilos; en la final, Summer Mcintosh (2:06.69, 18 años), Alex Walsh (2:08.58, 23 años), Mary-Sophie Harvey (2:09.15, 25 años) y Zidi (2:09.21, 12 años), a seis centésimas del bronce.

Nada entre 12 y 15 segundos más rápido que Ledecky y McIntosh cuando estas tenía 12 años; su marca en los 200 estilos es mejor que la mejor Mireia Belmonte, con ese récord de España en el Mundial de Barcelona 2013 que firmó en 2:09.45. Mejor que las nadadoras que subieron al podio en esta prueba en Doha 2024. Habría sido cuarta en los Juegos de París 2024, a donde no llegó por dos segundos en las pruebas clasificatorias.

12-year-old sensation alert! 🇨🇳

Yu Zidi just swam a blazing 2:10.63 in the women's 200m IM at the Chinese Nationals — the fastest time ever by a 12-year-old



World Aquatics

De seguir así su progresión, se plantaría en números de oro para Los Ángeles 2028. Si no se pierde y cumple con lo que está demostrando hoy, podría ser campeona olímpica y ni siquiera sería la más joven, pues en Londres 2012 se desmarcó Ledecky con su oro en 2008; y antes ya triunfaron más jóvenes como Kyoko Iwasaki, que tenía 14 años cuando subió a lo más alto del podio en Barcelona 92. La misma edad que Krisztina Egerszegi, campeona olímpica de 200 espalda en Seúl 88. La natación es un deporte de prodigios.

Pero Zidi no se quiere ni comparar con aquellas, sino continuar con su camino. «Las pruebas de combinado, que requieren cuatro estilos y habilidades diferentes, se consideran las más difíciles de la natación, en particular los 400 estilos. Pero para mí es como probar diferentes cocinas. No me gustan las pruebas porque me canso mucho. Pero como no soy muy competitiva en carreras de velocidad, mis favoritas son los 400 estilos y los 200 mariposa. Mi edad es una ventaja y espero crecer y desarrollar más mis fortalezas en el futuro», comentó tras clasificarse para el Mundial, según recoge Olympics.com. Le quedan justo esas dos pruebas en Singapur: 200 mariposa (30 de julio) y 400 estilos (3 de agosto), en ambas tiene la quinta mejor marca del mundo.

Mientras, sigue haciendo los deberes del último curso de Primaria, apoyada por un profesor en los periodos de concentraciones. Le costó al principio seguir la estela de ambas vidas. «Casi dejé la natación antes del campeonato nacional del año pasado debido al agotamiento por el entrenamiento y los estudios. Gracias a mis entrenadores, compañeros, amigos y mis padres, me di cuenta de que la natación es parte fundamental de mi vida y no puedo renunciar a ella. Sigo recordándome que el trabajo duro dará buenos resultados». Por el momento, ya están dando. Y de los que asombran.