#253 Tripulante18 Podcast |

El episodio #253 de Tripulante18 Podcast, titulado 'Vuelta al Mundo Vertical', charlamos con dos navegantes y aventureros, Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez, dos influencers náuticos conocidos en las redes como 'Allende los mares' y 'Alegría Marineros', que partirán esta semana ... para dar la que han llamado 'Vuelta al Mundo Vertical', donde circunnavegarán el planeta desde Castellón pasando rodeando el Polo Sur y el Polo Norte, siendo pioneros en una expedición que no se ha hecho nunca. Dirige y presenta Jaume Soler Albertí.

