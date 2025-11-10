Suscribete a
ABC Premium

mini transat 2025

Hugo Ramón es el primer español en la Mini Transat

vela oceánica

El regatista mallorquín llegaba en el puesto 18 en la categoría de barcos Serie

Hugo Ramón aproximándose a la línea de llegada de Guadalupe
Hugo Ramón aproximándose a la línea de llegada de Guadalupe VINCENT OLIVAUD

JAUME SOLER

El navegante mallorquín Hugo Ramón cruzaba esta tarde de lunes, a las 18:57 UTC, la línea de llegada de la Mini Transat 2025, convirtiéndose en el primer español en completar cuatro ediciones de esta legendaria regata oceánica en solitario para veleros de apenas 6, ... 5 metros de eslora. A bordo del Cristalmina-Majorica, con bandera del Real Club Náutico de Palma (RCNP), Ramón ha invertido 16 días, 3 horas y 57 minutos en recorrer las 3.118 millas que separan Santa Cruz de La Palma (Canarias) de Guadalupe, a una velocidad media de 8 nudos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app