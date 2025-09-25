Cancelan la primera etapa de la Mini Transat ante la llegada del huracán Gabrielle

La Mini Transat La Boulangère 2025 se ha visto obligada a suspender su primera etapa, entre Les Sables-d'Olonne (Francia) y La Palma (Islas Canarias), debido al avance del huracán Gabrielle, un fenómeno de categoría 4 que amenaza a la flota de 90 barcos, con fuertes vientos y olas de hasta ocho metros en el Atlántico, y que en el momento del aviso navegaba a la altura de la Península Ibérica.

La organización ha explicado que se trata de una medida de prevención para garantizar la seguridad de los navegantes. Se prevé que el huracán alcance la zona el sábado, lo que permitirá a los participantes refugiarse en distintos puertos de Portugal y España antes del fin de semana.

La edición de la Mini Transat 2025 cuenta con la presencia de cuatro navegantes españoles. El vasco Ramón Ribera, que ocupaba la decimotercera posición al momento de la cancelación, era el mejor clasificado del grupo nacional. Le seguían el mallorquín Hugo Ramón, en el puesto 24, el canario Miguel Rondón, en el 26, y el catalán Joan Trenchs, en el 42.

La suspensión de la primera etapa implica un cambio relevante en el desarrollo de esta clásica regata oceánica en solitario, que desde hace décadas une Europa y el Caribe con una primera escala en La Palma.

Emmanuel Versace, organizador del evento, subrayó que la decisión se tomó de forma consensuada: «Nuestra prioridad absoluta es la seguridad de los competidores. Al avisarles con antelación, podrán llegar a puerto en condiciones seguras».

La organización informará en los próximos días sobre las alternativas de ruta y calendario, en función de la evolución del huracán Gabrielle.