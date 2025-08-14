Biotherm gana la primera etapa de la Vuelta a Europa

El equipo Biotherm celebrando en el escenario la victoria de la primera etapa

El Biotherm de Paul Meilhat se llevó la victoria en la primera etapa de The Ocean Race Europe 2025, cruzando la línea de llegada en Portsmouth (Gran Bretaña) y llevándose los 9 primeros puntos, después de ser el gran dominador desde la misma salida en Kiel (Alemania), el pasado domingo

La etapa, de 850 millas, incluyó una ampliación de recorrido frente a Bembridge Ledge que no alteró el dominio del Biotherm, donde se llegaron a producir rachas de 25 nudos y cambios bruscos de viento.

La emoción estaba por el segundo puesto, con Team Malizia adelantando en el último tramo a Paprec Arkéa gracias a una arriesgada estrategia costera en Dover, que redujo la corriente en contra. El equipo de Boris Herrmann selló así una remontada desde 15 millas por detrás. Paprec Arkéa, que había navegado en segunda posición durante prácticamente toda la etapa, finalizó tercero.

Canada Ocean Racing fue cuarto, y Team AMAALA quinto, en una etapa que combinó foiling veloz en el Báltico con táctica pura en el Canal de la Mancha.

La próxima etapa partirá el domingo 17 de agosto desde Portsmouth rumbo a Cartagena (España), con una parada técnica en Matosinhos/Oporto, Portugal. La llegada de la flota a aguas murcianas está prevista para el viernes día 22 de agosto, donde permanecerá cuatro días y donde los aficionados podrán disfrutar de cerca de The Ocean Race Europe y donde la organización ha preparado múltiples eventos deportivos, sociales, lúdicos, culturales y de sostenibilidad.

