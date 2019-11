Vela aventura Viva las “course au large” Mini Transat, Transat Jacques Vabre y Brest Atlantiques La zona del archipiélago canario está tomada por 134 veleros oceánicos: 61 Mini 65.50 Serie, 21 Mini 6.50 Mini Proto, 22 Class40, 3 Multi50 y 27 IMOCA60; a los que les sumara en breve los 4 Ultime 32/23

Napoleón Bonaparte estaría encantado al saber que 138 barcos de regatas oceánicas volasen sobre las aguas del océano Atlántico. No se sabe si Cristóbal Colon se quedaría pasmado con la velocidad de los pequeños Mini 6.50, que pensaría Magallanes al ver los foils de los IMOCA 60 y su sueño de llegar a las Molucas por el este; o que daría el “Afortunado Jack”, el capitán Jack Aubrey al mando de la fragata de su majestad «Surprise» que tenía orden de perseguir al buque de guerra francés «Acheron» (personajes de la novela de Patrick O´Brian, y muy populares gracias a la película Master and Commander), por tener uno de los grandes maxi trimaranes Ultime 32/23 para que no se le escapase el navío galo.

Se nos sale del mapa Francis Joyon con su maxi trimarán IDEC Sport, que en estos momentos se encuentra en aguas del océano Índico tras virar cabo de Buena Esperanza para batir el récord de La Mauricinnne en menos de 26 días entre Port-Louis en Francia y Port-Louis en isla Mauricio.

Casualidad o causalidad, dos sustantivos que provocan equívocos. El primero se refiere a la combinación de circunstancia no previsibles ni evitables ante un suceso imprevisto. El segundo se centra en la relación entre una causa y su efecto. Pues se podría pensar que estos días suceden juntos entorno al área de las islas Canarias.

Que sus rutas se crucen en Las Canarias, es evidente que las condiciones meteorológicas lo han provocado. La salida de la primera etapa de la Mini Transat entre La Rochelle y Las Palmas de Gran Canaria se tuvo que retrasar muchos días por las duras condiciones meteorológicas en el Golfo de Vizcaya, la flota de la Transat Jacques-Vabre partió de Brest el día programado, pero también han sufrido el azote de las depresiones, y los Multi 32/23 de la Brest Atlantiques lo harán mañana con dos días de retraso sobre le fecha prevista debido a las duras condiciones de mar y vientos.

Ciertamente hay una causa efecto el que de repente se concentre una flota de 138 barcos de regatas oceánicas al paso por las canarias. Las costas europeas francesas tienen 4.732 kilómetros entre la fachada atlántica y la mediterránea; unos 746 kilómetros más que el total del litoral continental español. A esto hay que sumarle la gran tradición marítima gala que nunca fue menos preciada en el tiempo cuando la navegación a vela pasó totalmente a ser deportiva y de ocio desde finales de la segunda guerra mundial. El gran tirón que provocó los éxitos del marino Eric Tabarly. La usencia de muchas cortapisas para hacerse a la mar, participar en transoceánicas, la propia aventura y las novelas más épicas. Y que además se ha consolidado con una fuerte industria en el conjunto de la economía francesa.

A las 13 horas de hoy lunes, 4 de noviembre, la flota Mini Transat se posiciona entre los meridianos de 18° y 23° oeste, y los paralelos 27°05´ y el 21°45´ sur. El italiano Ambrogio Beccaria vuelve a ser el líder entre los Mini de Serie en esta segunda etapa entre Las Palmas de Gran Canaria y Le Marin en Martinica, al que se le sigue un grupo disperso en unas doscientas millas de norte a sur. Hay otro gran grupo, muy compacto, en el que se concentran más de 35 barcos entre los puestos 15 y 45. Y el resto se encuentra repartido en un área de unas 82.500 millas cuadradas.

Entre la flota Mini Proto es François Jambou, que estuvo a punto de ganar la primera etapa pero que perdió a escaso metros de la llegada, el que pisa el acelerador de su Mini «Team BFR Marée Haute Jaune». Por el norte de su ruta Tanguy Bouroullec le da alas a su Pogo con foils «Cerfrance». Y el ganador de la primera etapa Axel Trehin (Project Rescue Ocean) sigue la estela de Jambou a unas 11 millas por el noreste.

Marie Gendron, cuarta en la primera etapa, vuelve a la competición después de tener que regresar a Las Palmas de Gran Canaria el sábado noche del pasado fin de semana. Que gracias a la implicación del ex minista Quentin Vlamynck la reparación de la quilla y botalón de su Proto «Cassiopée - SNCF» se pudo realizar en tan solo 24 horas. Y esta por llegar al puerto de salida Jean Lorre para intentar reparar el cadenote de stay de su Mini Serie «Rasta Rockett».

Los participantes en la 14ª Transat Jacques-Vabre Normandie se sitúan entre las islas de Madeira, Canarias y más al sur del archipiélago de Cabo Verde, 1.500 millas de norte a sur. Los Multi 50 son la avanzadilla de esta gran flota ahora liderada por Gilles Lamire y Antoine Carpienter en el «GROUPE GCA - MILLE ET UN SOURIRES», con una ventaja de 167 millas sobre el segundo «Solidaires En Peloton – ARSEP» tripulado por Thibaut Vauchel-Camus y Fred Duthil; y casi cuatrocientas millas al tercero «Primonial» de Sébastien Rogues y Matthieu Souben.

«Charal», que ha dado caza al tercer Multi50, ha tomado la delantera de los IMOCA 60 el pasado día 1 de noviembre antes de cruzar hacia el sur las Canarias. Jérémie Beyou y Christopher Pratt han logrado una ventaja de 70 millas entre el archipiélago canario y el caboverdiano sobre el segundo clasificado «Apivia» del duo Charlie Dalin y Yann Eliès; y unas 76 millas respecto al tercero «11th Hour Racing» de Charlie Enright y Pascal Bidegorry.

Retirada de Alex Thomson y Neal McDonald, según dijeron por el golpe de un “objeto flotante no identificado” contra la quilla del novísimo «Hugo Boss» cuando navegaban a unos 25 nudos de velocidad; lo cual produjo que se descolgase del caso quedando solo sujeta por el barco del sistema hidráulico, y para poder preservar la integridad del recién estrenado IMOCA 60 no han tenido remedio que soltarla y llenar los tanques de lastre del barco para estabilizarlo. Se encuentra a unas 400 millas al noroeste de las islas Canarias, y están analizando las condiciones meteorológicas para decirse hacia que puerto dirigirse, eso sí, será una travesía lenta.

Mientras, unas 250 millas al suroeste de las canarias, entre los Class40 es el «Crédit Mutuel» de Ian Lipinski, que le acompaña Adrien Hardy, los que no dan opción al grupo «Leyton, «Aïna Enfance & Avenir», «Banque du Léman», «Crosscall Chamonix Mont-Blanc» y «Made In Midi»; que se estiran entre las 25 y 125 millas al norte del primero.

Faltan por entrar en escena los Multi 32/23, pero con los cientos de millas que navegan por jornada seguro que darán caza a algunos de los veleros de las flotas Mini Transat y Transat Jacques-Vabre cuando a partir de mañana empiecen a devorar millas desde el puerto de Brest. Los datos polares y las condiciones de predicción meteorológica los sitúan el próximo miércoles al oeste de las islas Canarias, sobre el meridiano 27° Oeste, con una velocidad media de unos veinte nudos.